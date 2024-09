Tình đầu của Harry Potter tham gia “Bridgerton” mùa 4 với vai diễn đầy bất ngờ

HHT - Mùa 4 của loạt phim tình cảm lãng mạn “Bridgerton” đã bắt đầu khởi quay. Cốt truyện và dàn diễn viên chính của mùa mới đã được tiết lộ. Theo đó, “Cho Chang” Katie Leung - tình đầu của Harry Potter góp mặt với một vai diễn đầy bất ngờ.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim và bộ tiểu thuyết

Giữa tháng 9 này, mùa 4 của bộ phim tình cảm lãng mạn Bridgerton đã bắt đầu khởi quay. Đây là một series đặc biệt bởi mỗi mùa phim sẽ có một cặp đôi chính khác nhau. Gia đình quý tộc Bridgerton là trung tâm của loạt phim, với 4 anh em trai và 4 chị em gái, cùng một người mẹ lúc nào cũng bận rộn ghép đôi mong mỏi các con mình kết hôn. Mùa 1 đã kể chuyện tình của Daphne Bridgerton, mùa 2 là Anthony Bridgerton, mùa 3 là Colin Bridgerton, và mùa 4 đến lượt Benedict Bridgerton lên sàn.

Đây là điều mà các fan của Bridgerton trông chờ đã lâu, bởi chuyện tình của Benedict vốn đã bị “trì hoãn” so với nguyên tác. Theo bộ tiểu thuyết của tác giả Julia Quinn, tập truyện của Benedict là An Offer From A Gentleman, vốn nằm thứ ba trong bộ sách. Như vậy, nếu theo đúng dòng thời gian của tiểu thuyết, Benedict phải là nhân vật trung tâm của mùa 3 Bridgerton chứ không phải cậu em trai Colin (tập truyện về Colin xếp thứ 4 trong bộ tiểu thuyết).

Theo như tập truyện An Offer From A Gentleman, chuyện kể rằng Benedict đã tham gia một bữa tiệc hoá trang do mẹ mình - Quý bà Violet Bridgerton tổ chức. Ở đó, anh đã đem lòng yêu một cô gái bí ẩn, mà sau này anh mới biết đó là Sophie Beckett - con gái ngoài giá thú của một Bá tước. Sau khi khiêu vũ ngọt ngào bên nhau, cô đột nhiên biến mất, khiến Benedict cứ mãi nhớ về vẻ rực rỡ của cô mà “không còn chú ý đến bất kỳ ai khác”. Benedict thề sẽ tìm thấy và cưới cô làm vợ, rồi bất ngờ nhận ra cô đang là một người giúp việc ở ngay trong nhà anh.

Trong các tập truyện của bộ tiểu thuyết về gia đình Bridgerton, tập truyện An Offer From A Gentleman được nhận xét là tập truyện “cổ tích” nhất. Câu chuyện mở đầu như một phiên bản lấy cảm hứng từ Cinderella - nàng Lọ Lem, rồi tiếp diễn với sự lãng mạn đặc trưng phong cách Bridgerton, kể một câu chuyện tình yêu vượt qua địa vị, giai cấp và cả những âm mưu ngăn trở.

Trước mắt, điểm khác biệt giữa sách và phim Bridgerton mùa 4 là tên nhân vật nữ chính đã thay đổi, từ Sophie Beckett thành Sophie Baek để phù hợp hơn với xuất xứ của diễn viên nữ chính. Được biết, vai Sophie Baek do Yeri Ha đảm nhận, cô là người Hàn Quốc đến từ Úc.

Ngoài ra, mùa 4 của Bridgerton cũng gây chú ý với sự xuất hiện của Katie Leung - nổi tiếng nhất với vai Cho Chang trong loạt phim Harry Potter. Trong Bridgerton, cô sẽ vào vai phu nhân Araminta Gun, một người phụ nữ đã kết hôn hai lần, góa chồng hai lần, có hai cô con gái riêng và là mẹ kế của Sophie. Theo miêu tả, Araminta là một người phụ nữ tham vọng và nếu bà đã muốn gì, bà nhất định sẽ giành lấy nó.

Bên cạnh đó, dàn diễn viên mới của Bridgerton mùa 4 còn bổ sung Michelle Mao trong vai Rosamund Li, cô con gái lớn của Araminta. Cô xinh đẹp, phù phiếm và háo hức làm hài lòng mẹ mình. Rosamund để mắt đến Benedict, và cô giống mẹ mình ở điểm rất quyết tâm có được thứ mình muốn.

Còn Isabella Wei vào vai Posy Li, cô con gái nhỏ hơn của Araminta, em gái của Rosamund. Posy tốt bụng hơn, đối xử với Sophie nhân hậu hơn mẹ và chị gái mình, nhưng tiếng nói của cô quá yếu ớt.

Bridgerton mùa 4 dự kiến có 8 tập, hiện phim chưa có lịch chiếu chính thức.

Một số bình luận của netizen:

“Tôi mới đi tra xem Katie Leung bao nhiêu tuổi, ôi 37 tuổi rồi. Thời gian trôi nhanh thật. Ngày nhìn thấy Cho Chang lần đầu ngỡ như mới hôm qua ấy.”

“Cô gái đóng vai Cho Chang năm nào đã đủ lớn để trở thành một người mẹ, một mẹ kế. Tôi nhận ra mình đã già…”

“Katie Leung có vẻ chưa đủ tuổi để vào vai Araminta. Nhưng chắc Netflix sẽ có cách hoá trang cho cô ấy.”

“Quên chuyện tuổi tác đi. Vấn đề là tôi không thể tưởng tượng được cô ấy trông đủ độc ác để vào vai mẹ kế.”

“Thật vui khi thấy Katie! Khi xem Harry Potter, tôi thích giọng nói đáng yêu của cô ấy lắm.”

“Hy vọng việc xuất hiện ở Bridgerton sẽ tốt cho sự nghiệp của Katie.”