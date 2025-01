tlinh khéo léo nhắn nhủ "Em Xinh vì có Chị Đẹp" trong màn collab bùng nổ với Pháp Kiều và Pháo

HHT - Bộ 3 rapper Gen Z đình đám gồm tlinh, Pháp Kiều và Pháo vừa cho ra mắt ca khúc mới trong khuôn khổ một chương trình trao giải. Đáng chú ý, lời bài hát ngay lập tức nhận nhiều sự quan tâm, thảo luận với thông điệp gửi gắm trong câu "Em Xinh vì có Chị Đẹp" của tlinh.

Tối 10/1, tlinh, Pháp Kiều và Pháo chính thức ra mắt ca khúc đánh dấu sự kết hợp lần đầu tiên mang tên Cái Đẹp. Với tư duy, góc nhìn của thế hệ Gen Z, các thông điệp khẳng định sức mạnh, vị thế và những nét đẹp của phụ nữ; đề cao tình cảm, sự giúp đỡ lẫn nhau giữa các chị em đã được 3 nghệ sĩ lột tả sâu sắc, thấm thía qua từng câu rap. Bao nhiêu lâu chị không quên tên/ Những người anh em quen vượt qua cùng giông đêm đen... - trích phần lời mở đầu của Pháo.

Đặc biệt, ở verse rap của tlinh, sự chú ý của netizen nhanh chóng "va" vào những giai điệu cuối cùng: "Họ nói chúng mình toàn bon chen toàn ganh ghét. Giờ cho họ biết luôn: Em Xinh vì có Chị Đẹp". Netizen thích cái cách tlinh chọn "đâm thẳng" vào vấn đề gây bàn tán dạo gần đây. Đó là thành công của Chị Đẹp Đạp Gió, chương trình dành cho các nghệ sĩ có độ tuổi từ 30 trở lên và sự ra mắt của Em Xinh "Say Hi" trong năm 2025 tới, mang đến sân chơi dành cho dàn nghệ sĩ nữ trẻ và tân binh V-Pop.

Khi có thông tin về sự xuất hiện của Em Xinh "Say Hi" đã xuất hiện không ít ý kiến tiêu cực, phản đối, cho rằng đây là ý tưởng "ăn theo" Chị Đẹp Đạp Gió vốn được mua bản quyền của Trung Quốc và đã có 2 mùa phát sóng tại Việt Nam.

Với lời rap đề cập tới tính kế thừa giữa các thế hệ nghệ sĩ nữ sử dụng chính tên gọi tắt của 2 chương trình, tlinh - nghệ sĩ được dự đoán tham gia Em Xinh "Say Hi" cùng Pháo khéo léo khẳng định mối quan hệ văn minh, "không bon chen, ganh ghét" giữa các nghệ sĩ nữ nói chung và các nghệ sĩ góp mặt trong hai chương trình bị đưa ra so sánh là Chị Đẹp Đạp Gió và Em Xinh "Say Hi". Qua đó gửi gắm thông điệp mong khán giả cởi mở đón nhận những giá trị nghệ thuật, tinh thần cống hiến của các nghệ sĩ thay vì các tin tức drama.

Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 1 và Chị Đẹp Đạp Gió mùa 2 đã và đang làm tốt vai trò kết nối, trở thành sân chơi nơi các Chị Đẹp tham gia phô diễn tài năng, hợp tác hỗ trợ nhau chinh phục các giới hạn của bản thân và tỏa sáng.

Đánh giá về Chị Đẹp Đạp Gió 2024, đa số khán giả đề cao việc chương trình mang tới những điểm "chạm" cho người xem cả về âm nhạc lẫn tình cảm, cách "đối nhân xử thế" của các chị em nghệ sĩ dành cho nhau. Các Chị Đẹp tạo môi trường đoàn kết trong quá trình sinh hoạt, tập luyện, hết mình hỗ trợ để cùng nhau tỏa sáng trên sân khấu và "khóc hết nước mắt" khi có thành viên phải dừng cuộc chơi.

Chị Đẹp Ái Phương từng xúc động chia sẻ về hành trình "đạp gió", đồng hành cùng các chị em tại nhà chung: "Khi phát sóng thường những chương trình mang tính nữ mọi người hay có sự so sánh ai xinh hơn, ai đẹp hơn, ai '"slay" hơn. Nhưng ở đây tôi mong mình truyền được thông điệp bảo vệ và yêu thương lẫn nhau. Phụ nữ ngầu, phụ nữ chất là chúng ta đẹp theo cách của nhau. Mình hy vọng tất cả khán giả theo dõi cũng là những người bạn của chương trình. Chúng mình yêu thương nhau, phụ nữ bảo vệ phụ nữ!"

Chị Đẹp Mỹ Linh cũng có những lời bộc bạch trong lần thứ hai tham gia chương trình: "Chúng ta không thể nào sống một mình được. Chúng ra rất cần có nhau. Hành trình đến với Chị Đẹp là để chúng ta tìm thấy những người bạn giống như dây diều, bánh lái thuyền để đi cùng nhau thì mới có thể đi được lâu, được xa".