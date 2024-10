tlinh: "Nên bình thường hóa nói tiếng Việt chêm tiếng Anh", netizen nghĩ sao?

HHT - Xuất hiện trong tập mới nhất của chương trình Xin Việc cùng "sếp" An Trương, nữ rapper tlinh trở thành đề tài tranh luận. Khi được An Trương hỏi chuyện nói tiếng Việt và tiếng Anh xen kẽ nhau, tlinh đã có những chia sẻ thú vị, thu hút sự bàn tán của cư dân mạng.

Nguyên văn An Trương hỏi: "What's your opinion on tình trạng một số people mix tiếng Anh với Vietnamese lúc speaking?" (tạm dịch: Quan điểm của bạn về tình trạng một số người trộn tiếng Anh với tiếng Việt lúc nói chuyện? - PV). Nghe câu hỏi Anh - Việt lẫn lộn hài hước của An Trương, tlinh cũng đối đáp lại rằng: "I think It's completely bình thường. I think we should normal hóa cái đấy" (tạm dịch: Tôi nghĩ nó hoàn toàn bình thường. Tôi nghĩ chúng ta nên bình thường hóa cái đấy - PV).

Bên dưới phần bình luận, khán giả đưa ra nhiều bình luận về vấn đề có nên chêm tiếng Anh vào các câu tiếng Việt khi nói chuyện không. Có người đồng tình nhưng cũng có ý kiến phản bác.

Các ý kiến đồng tình với tlinh cho rằng việc nói chuyện "tiếng Việt chêm tiếng Anh" giúp ghi nhớ từ vựng dễ hơn, nhất là với những từ vựng khó, chuyên ngành cần dùng nhiều lần. Một netizen khẳng định việc thêm từ tiếng Anh vào các câu hội thoại giúp người này nhớ từ vựng lâu hơn mà không cần học thuộc.

Ngược lại cũng có không ít khán giả không đồng tình, cho rằng việc chăm chăm nói tiếng Việt xen lẫn tiếng Anh sẽ làm mai một ngôn ngữ của dân tộc. "Cái gì cũng có hai mặt của nó, nếu chỉ nhìn mỗi cái 'lợi' là dễ học tiếng Anh hơn mà bỏ qua những cái hại khác thì không nên", một cư dân mạng cho biết.

Mặt khác, một số cư dân mạng đứng trung lập, khuyên không nên nhìn nhận vấn đề nghiêm trọng vì thực chất An Trương và tlinh đang đùa mà thôi. Việc tlinh đáp lại An Trương "nửa Anh nửa Việt" như thế cũng là một "miếng hài" dí dỏm, cho thấy khả năng "nhảy số" nhanh của cô nàng.

Bối cảnh của chương trình Xin Việc là để cho thấy tính cách, phản ứng nhanh nhạy ra sao của "người xin việc" mà ở đây là nghệ sĩ khách mời trước yêu cầu của "sếp" An Trương, hoàn toàn hợp với mục đích giải trí.

Ngoài câu trả lời của tlinh, nhiều khán giả xem tập Xin Việc mới nhất còn bất ngờ với điểm số IELTS 8.0 của cô, theo thông tin mà An Trương cung cấp. Lật lại "profile" của tlinh, nữ rapper sinh năm 2000 này từng có thành tích học tập đáng nể khi theo học lớp tiếng Trung tại trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và sau đó trở thành sinh viên khoa Y Dược, ĐHQG Hà Nội. Tuy nhiên, cô nàng sau đó đã gác lại việc học tại trường để theo đuổi đam mê âm nhạc đã theo cô từ thời niên thiếu.