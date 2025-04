To Get Her: Visual hot nhất chương trình đăng tâm thư xin lỗi, thừa nhận từng làm BJ

HHT - Là visual hot nhất của chương trình hẹn hò đồng tính nữ "To Get Her", Kim Riwon (nghệ danh Xinxi) đang trở thành tâm điểm chỉ trích khi loạt tranh cãi trong quá khứ bất ngờ bị khui ra.

Cụ thể, cộng đồng mạng phát hiện Riwon từng là BJ trong các phòng chat người lớn suốt 9 năm. Không chỉ vậy, cô còn bị tố có quan hệ ngoài luồng với khách VIP, thậm chí còn “cướp” bạn trai của một nữ BJ khác trước khi đột ngột biến mất vào tháng 9/2024. Và chỉ 1 tháng sau đó, cô xuất hiện với tư cách người chơi trong To Get Her khiến dân tình "sốc nặng".

Trên diễn đàn Theqoo, hàng loạt bình luận trái chiều nổ ra: “Sao lại giả làm "bé Liên"?”, “Làm BJ 9 năm mà giờ lên show đồng tính nữ?”, “Lừa đảo tình cảm người xem à?"... Thậm chí, một người quen của Riwon còn đăng story trả lời câu hỏi “Chị thành bé Liên từ bao giờ thế?” của người hâm mộ đầy mỉa mai: “Cô ấy mà là bé Liên à? Còn lâu nhé”.

Trước làn sóng phẫn nộ ngày một lan rộng, Instagram cá nhân của Riwon đột ngột xóa sạch toàn bộ bài đăng cũ - một động thái khiến nhiều người cho rằng cô đang cố “tẩy trắng” quá khứ.

Truyền thông Hàn đưa tin, phía nhà sản xuất chương trình To Get Her đã xác nhận đang tiến hành xác minh vụ việc và sẽ có biện pháp xử lý phù hợp. Người xem hoang mang, còn dàn cast của chương trình thì bị kéo vào một drama không đáng có.

Giữa tâm bão chỉ trích, ngày 29/4, Riwon đã lên tiếng bằng một tâm thư dài, công khai xin lỗi và thừa nhận toàn bộ quá khứ: “Trước hết, tôi xin chân thành gửi lời xin lỗi sâu sắc tới các bạn diễn, ê-kíp sản xuất, những người đã luôn yêu mến tôi, và tất cả quý vị khán giả… Tôi muốn trực tiếp nói ra sự thật và xin lỗi”.

Riwon không phủ nhận việc từng làm BJ, thậm chí còn đưa ra mốc thời gian cụ thể. Cô cho biết mình từng hoạt động trong 3 giai đoạn: khoảng 2 năm từ năm 2016, từ tháng 11/2021 đến tháng 3/2022 và từ tháng 2 đến tháng 9/2024.

“Tôi đã có tổng cộng 6 lần hẹn ăn uống, tất cả đều là những buổi gặp mặt đơn thuần, không có hành động thân mật tiếp xúc thân thể nào”, cô khẳng định và nói thêm rằng luôn lưu lại hình ảnh, video làm bằng chứng.

Riwon cũng khẳng định rõ ràng xu hướng tính dục của bản thân: “Tôi là một người phụ nữ yêu phụ nữ”. Theo đó, cô đã biết mình thuộc cộng đồng LGBTQ+ từ thời trung học và từng có mối tình kéo dài 2 năm 6 tháng với một người phụ nữ. Riwon từng vì muốn chối bỏ bản thân mà hẹn hò với cả nam lẫn nữ nhưng lại nhận về những tổn thương không mong muốn.

Cụ thể, bạn trai cũ từng giúp cô chỉnh sửa các video nhưng sau đó đã đe dọa sẽ tiết lộ xu hướng tính dục cho người thân của cô nếu cô chia tay. “Tôi đã bị đe dọa, bạo hành, giam lỏng, hack tài khoản, thậm chí bị đe dọa đến tính mạng”, cô kể lại. Sau khi thoát ra khỏi mối quan hệ đó, Riwon đã quyết định tham gia To Get Her với mong muốn tự công khai xu hướng tính dục của mình thay vì bị ép phải come out.

“Việc tôi từng tham gia những chương trình thiếu chuẩn mực, từng quen đàn ông trước khi quay show - tất cả là sự thật, không có gì chối cãi”, Riwon thẳng thắn. Cô cho biết hiện tại đã thuê luật sư và chuẩn bị khởi kiện người đàn ông từng đe dọa mình.

Dù không thể phủ nhận những hành vi của Riwon trong quá khứ là sai trái, nhưng việc cô công khai đối mặt với lỗi lầm, đưa ra lời xin lỗi chân thành khiến một phần công chúng có cái nhìn cảm thông hơn. Khán giả hy vọng những lùm xùm trên sẽ sớm được giải quyết và không ảnh hưởng đến tiến trình phát sóng cũng như dàn cast tham gia chương trình.