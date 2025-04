To Get Her: Visual người chơi khiến netizen điêu đứng, nghề nghiệp "gây choáng"

HHT - Giữa làn sóng các show hẹn hò LGBTQ+ nở rộ, "ToGetHer" - chương trình hẹn hò dành cho nữ đầu tiên tại Hàn Quốc vừa ra mắt đã nhanh chóng chiếm trọn sự chú ý của giới trẻ. Dàn cast toàn nhan sắc cực phẩm tưởng như sắp debut nhóm nữ, nhưng bên cạnh đó cũng có không ít những tranh cãi xung quanh độ tuổi của người chơi.

To Get Her là chương trình hẹn hò đồng tính nữ đầu tiên tại Hàn Quốc, bắt đầu lên sóng vào ngày 25/4. Chương trình đưa 7 cô gái với ngoại hình nổi bật và cá tính riêng biệt về chung sống tại To Get Her House trên đảo Jeju. Tại đây, họ sẽ cùng trải qua những buổi hẹn hò lãng mạn để tìm kiếm người phù hợp sánh bước với mình khi chương trình kết thúc.

Sau tập đầu tiên, chương trình đã thu hút sự quan tâm lớn của khán giả bởi dàn cast có nhan sắc sáng bừng gồm Mirang, Dagyo, Jinah, Seoyeon, Riwon, Heeyoung và Hangyul. Ai nấy đều sở hữu visual thu hút, khiến netizen "lọt hố" ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Với sự chú ý ngày một lớn, dân tình cũng dần lan truyền nhiều thông tin được cho là nghề nghiệp và tuổi của các người chơi. Theo đó, tuổi tác của các thí sinh được cho là trong khoảng từ 2006 - 1993, nghề nghiệp cũng rất đa dạng như influencer, nhạc sĩ, nhà sản xuất...

Kim Riwon là influencer khá có tiếng trên Instagram với gần 300.000 người theo dõi. Cô hoạt động với nghệ danh Xinxi. Riwon gây ấn tượng ngay lập tức nhờ tính cách hướng ngoại, hài hước và đầy năng lượng. Cô cũng là người kết nối, "phá băng" giữa những "bé Liên" khi họ mới gặp nhau.

Cái tên khiến cư dân mạng chú ý nhất hiện tại chính là Hangyul. Cô vừa tốt nghiệp chuyên ngành sáng tác tại một trường trung học nên nhiều người phỏng đoán Hangyul khoảng 18 tuổi (theo tuổi quốc tế).

Nếu suy đoán về tuổi của Hangyul là đúng, cư dân mạng cho rằng sự xuất hiện của nàng teen bên cạnh những thí sinh lớn tuổi hơn đã dấy lên nhiều tranh cãi. Nhiều người bất ngờ khi biết rằng giữa Hangyul và Heeyoung - thí sinh lớn tuổi nhất, chênh nhau tới 13 tuổi. Cách biệt thế hệ rõ rệt khiến không ít người xem cảm thấy "sai sai".

Trên các diễn đàn, nhiều bình luận thể hiện sự hoang mang: "Trời ơi, sinh năm 2006 luôn hả?", "Đặt bé con vào giữa mấy chị lớn vậy có ổn không ta?"... Một số khác thì hài hước gọi Hangyul là "em bé" của chương trình và không giấu được sự yêu mến trước vẻ ngoài đáng yêu của cô nàng. Không ít khán giả cho rằng việc có người chơi cách biệt tuổi tác lớn ở show hẹn hò Hàn Quốc không hiếm, gần nhất là Heart Pairing - chương trình cũng đang gây sốt.

Sau 2 tập đầu, khán giả đang vừa háo hức vừa "choáng nhẹ" khi chỉ có duy nhất 1 cặp đôi "tâm đầu ý hợp" là Heeyoung và Jina, dựa trên những ấn tượng đầu mà mọi người dành cho nhau. Tuy nhiên, chương trình mới chỉ trôi qua ngày đầu tiên, vậy nên khán giả hoàn toàn có thể trông chờ những "bùng binh tình cảm" hiện có sẽ được giải đáp trong những tập sắp tới.

To Get Her hiện phát sóng trên nền tảng Wavve. Khán giả quốc tế cũng có thể theo dõi chương trình thông qua Rakuten TV. Chương trình sẽ gồm tổng cộng 9 tập, các tập mới sẽ được phát sóng mỗi thứ Sáu hằng tuần, kéo dài đến hết ngày 27/6.