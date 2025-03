Toàn cảnh chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 TP.HCM 2025: Thêm cơ hội vào trường tốp đầu, lớp chuyên giảm "suất học"

HHT - Sát thềm mùa tuyển sinh lớp 10 năm học 2025 - 2026, Sở GD&ĐT TP.HCM vừa đưa ra những định hướng quan trọng trong quy chế tuyển sinh.

Theo đại diện Sở GD&ĐT TP.HCM, để chuẩn bị cho mùa tuyển sinh năm học 2025 - 2026, Sở đã tiến hành rà soát và xác định chỉ tiêu tuyển sinh tại các trường lớp 10 công lập tại thành phố. Việc xác định sẽ dựa trên các tiêu chí gồm cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên thay vì căn cứ vào định hướng phân luồng học sinh sau THCS như những năm trước.

Theo dự kiến, các trường THPT công lập tại TP.HCM sẽ tuyển ít nhất 70% học sinh tốt nghiệp THCS, tăng 5% so với năm trước. Chỉ tiêu cụ thể sẽ được công bố vào cuối tháng 3/2025, tuỳ thuộc vào khả năng tiếp nhận học sinh của từng trường, từng khu vực.

Học sinh được đăng ký tối đa 8 nguyện vọng

Theo dự thảo kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2025-2026, học sinh ở TP.HCM có thể đăng ký tối đa 8 nguyện vọng, bao gồm 3 nguyện vọng vào lớp 10 thường; 2 nguyện vọng lớp 10 chuyên và 3 nguyện vọng lớp 10 tích hợp.

Phương thức tuyển sinh sẽ được thực hiện theo 2 hình thức, thi tuyển cho các trường THPT trên địa bàn thành phố và xét tuyển với các trường tư thục, GDTX; THCS-THPT Thạnh An huyện Cần Giờ.

Trường Chuyên tăng chỉ tiêu, tỉ lệ cạnh tranh vẫn khắc nghiệt

Như đã công bố trước đó, từ năm học 2025 - 2026, số lượng lớp chuyên tại TP.HCM sẽ giảm đáng kể khi 4 trường THPT Gia Định, THPT Mạc Đĩnh Chi, THPT Nguyễn Thượng Hiền và THPT Nguyễn Hữu Huân dừng tuyển sinh lớp chuyên. Như vậy, kể từ năm học tới, chỉ còn 3 trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa và Phổ thông Năng khiếu (ĐHQG TP.HCM) được phép tuyển sinh lớp chuyên.

Dù cả 2 trường đều đã có đề xuất tăng chỉ tiêu tuyển sinh các lớp chuyên, việc cạnh tranh để giành 1 suất vào lớp chuyên vẫn sẽ càng khắc nghiệt hơn do phạm vi tuyển sinh của 2 trường có xu hướng mở rộng ra phạm vi toàn quốc. So sánh với năm trước, chỉ tiêu lớp chuyên cho 4 trường trên là 770 thí sinh, trong khi năm nay, chỉ tiêu tuyển sinh của 2 trường chuyên sau đề xuất tăng (trường Phổ thông Năng khiếu có quy chế tuyển sinh riêng) cũng chỉ ở mức 105 thí sinh, tức giảm 665 chỉ tiêu.

Ngược lại, mức độ cạnh tranh vào các trường THPT top đầu thành phố có thể sẽ "nhẹ nhàng" hơn.

Theo dự kiến, trường THPT Nguyễn Thượng Hiền dự kiến tuyển 780 học sinh (18 lớp), gồm 3 lớp tiếng Anh tích hợp (35 học sinh/lớp) và 15 lớp thường (45 học sinh/lớp); trường THPT Gia Định dự kiến tuyển 960 học sinh (22 lớp), gồm 3 lớp tiếng Anh tích hợp và 19 lớp thường; trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa đề xuất tăng 80 học sinh, nâng tổng chỉ tiêu lên 285 học sinh (4 lớp 10 thường và 3 lớp tiếng Anh tích hợp); trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai đề xuất tuyển 685 học sinh (16 lớp), gồm 2 lớp song ngữ Pháp, 1 lớp tiếng Anh tích hợp và 13 lớp thường.

Trường tốp 2 giảm chỉ tiêu, teen học lực trung bình - khá thêm áp lực

Trong khi các trường tốp đầu tăng chỉ tiêu, nhiều trường THPT thuộc nhóm tốp 2 lại có xu hướng giảm chỉ tiêu so với năm học trước, chẳng hạn: Trường THPT Phước Long (TP.Thủ Đức) dự kiến tuyển 540 học sinh (12 lớp), giảm 225 học sinh so với năm học trước; trường THPT Trần Quang Khải (Q.11) dự kiến tuyển 768 học sinh (16 lớp), giảm khoảng 4 lớp; trường THPT Ernst Thälmann (Q.1) dự kiến tuyển 540 học sinh, giảm 90 học sinh so với năm trước.

Thay đổi này được cho là phù hợp với hiện trạng cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên của từng trường, đồng thời tuân theo nguyên tắc lớp 12 ra trường bao nhiêu thì tuyển học sinh lớp 10 vào trường bấy nhiêu.