Tóc Tiên được Gen Z ủng hộ khi nói về mạng xã hội, ngôn ngữ tình yêu giới trẻ

HHT - Là một trong số ít nghệ sĩ hoạt động khá năng nổ trên nền tảng Threads, những chia sẻ của Tóc Tiên đang được đông đảo khán giả trẻ ủng hộ.

Mới đây, một bài viết của Tóc Tiên trên nền tảng Threads đang thu hút sự chú ý khi nữ ca sĩ chia sẻ góc nhìn cá nhân về những toxic (độc hại) trên mạng xã hội thời gian qua. Giọng ca Like This Like That viết:

"Theo dõi tất cả những toxic trên mạng xã hội thời gian qua, mình cảm thấy thật may mắn khi được sinh ra vào cuối 8X - đầu 9X. Chúng mình là thế hệ cuối cùng biết được cuộc sống trước khi có mạng xã hội đã diễn ra như thế nào. Và cũng đủ trưởng thành để không bị (quá) tổn thương từ những toxic thời cuộc”.

Bài viết nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi, bình luận từ netizen. Nhiều khán giả bày tỏ sự đồng tình, trong đó, một bộ phận Gen Z cũng đồng cảm trước cảm nhận của nữ ca sĩ: Non typical Gen Z (tạm dịch: Gen Z không điển hình) cảm thấy rất đúng, Là một 2K1 mãi đến lớp 6-7 mới biết chơi Facebook thực sự cũng khiến mình hoài nghi về những cách mọi người ngày nay 'sống' trên MXH,...

Dưới bình luận cho rằng Tóc Tiên đang nhắm đến Gen Z, nữ ca sĩ đã nhanh chóng khẳng định: "Tiên đâu có bảo các bạn Gen Z không hay. Tiên đang thấy cảm thông với các bạn khi sống trong một thời đại thật - ảo quá hỗn loạn”. Lời nhắn nhủ của Tóc Tiên gửi đến các bạn trẻ "hãy bình an và mạnh khỏe nhá" cũng nhận được hàng trăm lượt "thả tim".

Là một trong số ít sao Việt hoạt động khá "năng suất" trên nền tảng Threads, những bài viết của Tóc Tiên luôn nhận được sự quan tâm lớn. Nữ ca sĩ từng không ngại thừa nhận "tôi biết trong mắt nhiều người thân quen xung quanh, tôi có bắp tay khá to với bờ vai “đô” di truyền".

Tuy nhiên, giọng ca 906090 "chưa bao giờ lấy làm phiền lòng vì những đánh giá/nhận xét đó. Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi một ưu điểm tuyệt vời: I don't really care what others think about me (tạm dịch: Tôi thật sự không quan tâm những gì người khác nghĩ về mình)". Chia sẻ của nữ ca sĩ nhanh chóng nhận được hơn 1K lượt "thả tim", được nhiều Threader "đăng lại" để bày tỏ sự đồng tình.

Ở một bài viết khác, Tóc Tiên chia sẻ về những "cuộc chiến mất rất nhiều thời gian và cần rất nhiều kiên nhẫn" - sự đấu tranh giữa những suy nghĩ tiêu cực trong mỗi người. Chủ nhân hit Ngày Mai cho biết bản thân "đôi lần muốn giải tỏa ít nhiều, nhưng (trộm vía) đã kịp hít một hơi thật sâu thật chậm" để dừng lại việc bộc lộ những suy nghĩ, cảm xúc tiêu cực. Nữ ca sĩ cũng bày tỏ, cô chia sẻ điều này "để khích lệ những cái đầu đang đấu tranh giống tôi", đồng thời nhắn nhủ "sống không thẹn là được".

Tóc Tiên cũng từng gây chú ý khi chia sẻ cảm nhận riêng trước những khái niệm về các mối quan hệ tình cảm được giới trẻ sử dụng rộng rãi như: red flag, green flag, gas lighting,.. Bà xã Touliver thẳng thắn thừa nhận cảm thấy "khá xa lạ với ngôn ngữ tình yêu thế hệ mới. Chắc tại tiếng Anh với mình không lột tả được hết sự thú vị của ẩn dụ".

Nữ ca sĩ bày tỏ sự yêu thích trước những câu thành ngữ, tục ngữ dân gian về tình yêu như "lạt mềm buộc chặt", "yêu nhau quả ấu cũng tròn"... Bài viết trên của Tóc Tiên đã nhận được hơn 3K lượt yêu thích và tạo nên những cuộc tranh luận, bày tỏ ý kiến sôi nổi bên dưới bình luận.