Too Sweet vượt qua Take Me To Church, Hozier hóa giải lời nguyền "one hit wonder"

HHT - Đĩa đơn mới nhất “Too Sweet” của Hozier đạt nhiều thành công về mặt thương mại. Đây cũng là ca khúc đầu tiên của nam ca sĩ đạt hạng Quán quân trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Trong ngành công nghiệp âm nhạc, việc duy trì sự nổi tiếng và thành công sau một bản hit đình đám luôn là một thách thức lớn đối với nghệ sĩ. Khi thành tích thương mại của các sản phẩm tiếp theo không đáp ứng được kỳ vọng, nhiều nghệ sĩ bị công chúng gắn mác “one hit wonder” - những người chỉ có một ca khúc đạt thành công trong sự nghiệp. Hozier là một trường hợp điển hình.

Hozier là một ca/nhạc sĩ người Ireland, nổi tiếng với dòng nhạc Indie Rock, Blues và Soul. Anh được biết đến rộng rãi trên toàn thế giới nhờ siêu hit Take Me To Church phát hành năm 2013. Ca khúc từng được coi là một "hiện tượng toàn cầu" với giai điệu cuốn hút và lời ca sâu sắc. Bài hát nhanh chóng càn quét các bảng xếp hạng và mang về cho nam ca sĩ hàng loạt giải thưởng cũng như đề cử tại giải Grammys.

Thành công quá lớn của ca khúc vô tình khiến các đĩa đơn tiếp theo của anh nhận về nhiều áp lực. Các ca khúc như Someone New, From Eden hay Cherry Wine tuy vẫn đạt được những thành tích nhất định nhưng không đủ để giúp Hozier thoát khỏi cái mác “one hit wonder” từ công chúng.

Trở lại trong năm 2024 với đĩa đơn Too Sweet, Hozier chính thức "hóa giải lời nguyền". Ca khúc nhanh chóng đạt thành công vang dội trên các bảng xếp hạng và nền tảng nghe nhạc trực tuyến. Too Sweet ra mắt tại vị trí số 5 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100, rồi thăng hạng mạnh mẽ và trở thành bản hit Quán quân đầu tiên của nam ca sĩ. Ca khúc thu về gần 8 triệu lượt nghe hằng ngày, vượt mốc 200 triệu sau 1 tháng ra mắt trên Spotify.

Too Sweet là một bản nhạc sở hữu giai điệu bắt tai cùng ca từ sâu sắc, chứa đựng thông điệp về tình yêu và sự mất mát. Ca khúc tiếp tục thể hiện phong cách âm nhạc đặc trưng của Hozier, kết hợp giữa nhạc Blues và Soul cổ điển với một chút hiện đại. Giọng hát mạnh mẽ và đầy cảm xúc của nam ca sĩ là điểm nhấn chính, tạo ra trải nghiệm âm nhạc đầy sức hút cho người nghe.

Âm nhạc của Hozier vốn chưa từng dành cho số đông, cũng không dễ thẩm thấu. Tuy nhiên, nhờ phong cách riêng biệt của mình, giọng ca người Ireland đã thu hút được một nhóm người hâm mộ trung thành, sẵn sàng đắm chìm trong thế giới âm nhạc đầy cảm xúc mà anh tạo ra.