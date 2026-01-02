TP.HCM: Nhiều hoạt động gắn kết tại chương trình Tết Sinh viên năm 2026

HHTO - Trong không khí rộn ràng đón năm mới, Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM, tổ chức chương trình Tết Sinh viên với nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần gắn kết sinh viên và lan tỏa tinh thần sẻ chia, hướng tới Chiến dịch Xuân Tình nguyện 2026.

Hòa trong không khí rộn ràng chào đón năm 2026 và Xuân Bính Ngọ, Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP.HCM đã tổ chức chương trình Tết Sinh viên với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, hướng tới Chiến dịch Xuân Tình nguyện 2026. Chương trình không chỉ tạo sân chơi gắn kết cho sinh viên mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, góp phần xây dựng, tập hợp khối đoàn kết thanh niên, sinh viên trong khoa cũng như trong trường.

Các bạn sinh viên Khoa kỹ thuật Xây dựng tham gia Tết sinh viên

Chương trình tổ chức nhiều hoạt động xuyên suốt, đầu tiên là cuộc thi “Gói quà Tết - Gắn kết chi đoàn - Gói trọn mùa xuân”, thu hút sự tham gia nhiệt tình của các chi đoàn từng khoá. Mỗi đơn vị cử đội thi gồm 3 thành viên, cùng đóng góp vật phẩm và trực tiếp tham gia gói quà trong thời gian quy định.

Những phần quà được gói tỉ mỉ trong cuộc thi “Gói quà Tết - Gắn kết chi đoàn - ﻿Gói trọn mùa xuân”

Bên cạnh đó, hoạt động “Gặp gỡ cuối năm 2025” được tổ chức với không khí sôi nổi, ấm áp. Sinh viên khoa tham gia các trò chơi, cuộc thi giao lưu giữa các khoa do Phòng Công tác Sinh viên tổ chức, đồng thời cùng nhau trang trí, chuẩn bị không gian cho chương trình. Cao điểm của hoạt động là buổi gặp mặt cuối năm của Khoa Kỹ thuật Xây dựng với sự tham dự của lãnh đạo khoa, giảng viên và đông đảo sinh viên các khoá.

Lãnh đạo Khoa trao giải cho các chi đoàn đạt giải trong các cuộc thi Tết sinh viên

Tại chương trình, lãnh đạo Khoa đã gửi lời chúc Tết, động viên tinh thần học tập, rèn luyện đến sinh viên, đồng thời trao các phần quà hỗ trợ nhằm tiếp thêm động lực cho các bạn trong dịp Tết Nguyên đán. Xen kẽ là cuộc thi “Đố vui Xuân 2026”, các tiết mục văn nghệ mang đậm không khí mùa xuân, tạo nên một buổi gặp mặt ấm cúng, gần gũi và đầy ý nghĩa.

Lãnh đạo Khoa đã gửi lời chúc Tết, động viên tinh thần học tập, rèn luyện và trao các

﻿phần quà hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán.

Bạn Lê Hoàng Tính (Phó bí thư Đoàn Khoa Kỹ thuật Xây dựng) bày tỏ: "Chương trình được tổ chức thường niên không chỉ mang ý nghĩa gìn giữ nét đẹp truyền thống, mà còn là dịp để sinh viên quây quần, giao lưu và lắng nghe những lời chúc xuân ý nghĩa từ Ban Chủ nhiệm Khoa và Ban Thường vụ Đoàn Khoa. Qua đó, chương trình góp phần cổ vũ, khích lệ tinh thần sinh viên toàn khoa tiếp tục nỗ lực học tập, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu trong năm mới, tích cực thi đua và lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội bằng những hành động thiết thực.”

Lê Hoàng Tính (từ thứ 2 bên trái) cùng các bạn trong ban chỉ huy Xuân tình nguyện

Thông qua chuỗi hoạt động Tết Sinh viên, Khoa Kỹ thuật Xây dựng mong muốn mang đến cho sinh viên một mùa xuân sẻ chia, gắn kết và ấm áp, đồng thời góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của tuổi trẻ trong những ngày đầu năm mới.