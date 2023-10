Trả lời ứng xử thông minh, thí sinh Việt kiều giành vương miện Miss Earth Vietnam 2023

HHT - BTC cuộc thi Miss Grand International 2023 chính thức bắt đầu vòng bình chọn Country’s Power of The Year. Năm ngoái, đại diện Việt Nam là Hoa hậu Thiên Ân đã có màn “lội ngược dòng” ngoạn mục khi chiến thắng đại diện Thái Lan vào phút chót. Năm nay, liệu fan có giúp Hoa hậu Lê Hoàng Phương tạo nên kỷ lục tương tự?

HHT - Vì lý do thời tiết xấu, phần thi Best in Swimsuit của Miss Grand International 2023 đã phải dời lại muộn hơn 2 tiếng. Trình diễn dưới trời mưa, các cô gái vẫn cố gắng hoàn thành tốt phần thi dù không ít thí sinh bị trượt ngã do sàn quá trơn.