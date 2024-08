Trai đẹp Hải Đăng Doo gây tiếc nuối khi phải dừng chân ở Anh Trai "Say Hi"

HHT - Trải qua chặng hành trình chinh phục bản thân tại Anh Trai "Say Hi", Hải Đăng Doo đã phải nói lời "say bye" khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối.

Vốn là một TikToker có niềm đam mê mãnh liệt với nghệ thuật, Hải Đăng Doo tiếp tục khẳng định bản thân qua các gameshow truyền hình, tìm kiếm cơ hội thể hiện tài năng trước công chúng. Năm 2024, Hải Đăng Doo trở lại làng giải trí với chương trình Anh Trai "Say Hi". Sự xuất hiện của anh khiến nhiều cư dân mạng thích thú.

Ngay từ màn chào sân, nam TikToker khẳng định cảm thấy tự hào khi tham gia chương trình: "Đây là gameshow mà tôi sẽ phải dồn nhiều tâm huyết vào nó. Thực ra mục đích lớn nhất của tôi là khám phá được nhiều thứ hơn".

Dù gặp sự cố chấn thương ở cánh tay, "anh trai" Hải Đăng Doo vẫn cố gắng hoàn thành tiết mục trình diễn đầu tiên. Ở Live stage 1, anh cùng các anh trai Lou Hoàng, Pháp Kiều, WEAN, Quân A.P, Ali Hoàng Dương và Nicky gây ấn tượng với tiết mục Hút.

Gặp khó khăn vì chấn thương, song, Hải Đăng Doo vẫn để lại ấn tượng bởi visual điển trai và tinh thần hết mình trên sân khấu. Dù vậy, do độ nhận diện chưa cao, nam TikToker phải xếp ở thứ hạng gần như "đội sổ".

Ở Live stage 2, Hải Đăng Doo kết hợp cùng các anh trai Lou Hoàng, Gin Tuấn Kiệt và Phạm Đình Thái Ngân trong tiết mục You Had Me At Hello. Nam TikToker mang đến sự xuất hiện khá mới lạ với "giao diện" phi hành gia "đảo mèo". Song, tiết mục chỉ mang về 283 điểm vì còn thiếu tính đột phá, ấn tượng so với các nhóm còn lại.

Trở lại với live stage 3 trong Người Tình Của Nắng, nhiều khán giả tiếc nuối khi Hải Đăng Doo vẫn chưa thực sự "say hi" được nhiều khả năng mới có thể gây bất ngờ. Bên cạnh đó, khán giả cho rằng lý do Hải Đăng Doo phải "say bye" với chương trình còn đến từ độ nhận diện chưa cao.

Trong suốt thời gian tham gia chương trình, Hải Đăng Doo được nhiều anh trai khác khen ngợi bởi tính cách hiền lành, lễ phép và ấm áp. Anh thường xuyên quan tâm, giúp đỡ các anh trai khác. Thậm chí, Hải Đăng Doo còn được fan ship nhiệt tình khi có loạt khoảnh khắc đáng yêu với Gemini Hùng Huỳnh.

Hải Đăng Doo tên thật là Đỗ Hải Đăng, sinh năm 2000. Được nhiều người biết đến thông qua các content chơi đùa cùng em trai, đàn hát trên TikTok, Hải Đăng Doo dần "lấn sân" vào showbiz khi tham gia nhiều gameshow: Cùng Hát Lên Nào, Gương Mặt Thân Quen, Trời Sinh Một Cặp (đạt giải Quán quân)... Anh dần để lại nhiều ấn tượng bởi tinh thần nghiêm túc và đặc biệt là ngoại hình nam tính, điển trai.