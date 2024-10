Trải nghiệm công nghệ đỉnh nóc chỉ có tại Ngày Thẻ Việt Nam 2024 - Sóng Festival

HHT - Đến với Ngày Thẻ Việt Nam 2024 - Sóng Festival, các bạn trẻ sẽ có cơ hội trải nghiệm những dịch vụ công nghệ hiện đại nhất. Bên cạnh đó là vô vàn những phần quà cực đã đến từ các ngân hàng, thương hiệu ẩm thực được giới trẻ ưa chuộng nhất hiện nay.

Check-in siêu nhanh với công nghệ eKYC

Quên kiểu check-in truyền thống đi! Chỉ với một lần đứng trước camera, công nghệ eKYC (Electronic Know Your Customer) sẽ nhận diện gương mặt của bạn để hoàn tất thủ tục check-in một cách nhanh chóng và chính xác.

Không cần giấy tờ, không cần xếp hàng, công nghệ này giúp tiết kiệm thời gian và mang lại trải nghiệm hiện đại ngay từ giây phút đầu tiên bạn đặt chân đến sự kiện Ngày Thẻ Việt Nam 2024 - Sóng Festival.

Hướng dẫn check-in dễ dàng "rinh" quà khi tham gia Ngày Thẻ Việt Nam 2024 - Sóng Festival Khi đến cổng check-in Ngày Thẻ Việt Nam 2024 - Sóng Festival, mỗi khách hàng sẽ được BTC top-up trực tiếp 50.000 đồng qua mã QR. Bạn có thể làm theo hướng dẫn dưới đây để có mã QR "chuẩn" nhé! Lưu ý: Thời gian check-in ngày 5-6/10/2024; Buổi sáng: 9-11h; Buổi chiều: 14-16h30.

Chơi game AR cực đã, rinh quà mỏi tay

Đến với Ngày Thẻ Việt Nam 2024 - Sóng Festival, các bạn trẻ sẽ được tham gia trải nghiệm Game AR được thiết kế đặc biệt và nhận những phần quà cực đặc biệt từ chương trình.

Phủ xanh Việt Nam cùng xe máy điện Vinfast

Tham gia vào chiến dịch "Phủ xanh Việt Nam" cùng Vinfast, đây là cơ hội tuyệt vời để các bạn trẻ trải nghiệm cảm giác lái xe máy điện và đóng góp vào bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, Vinfast sẽ đem tới Ngày Thẻ Việt Nam 2024 - Sóng Festival "Bảo tàng xanh Vinfast" cùng vô vàn phần quà hấp dẫn như áo thun, túi tote, gấu bông...

Hơn 90 gian hàng, các ngân hàng tài trợ và các merchant nổi tiếng

Ban tổ chức, các ngân hàng tài trợ và các merchant nổi tiếng sẽ mang đến hơn 90 gian hàng đa dạng với những trải nghiệm công nghệ tương tác mới lạ. Tại đây, bạn sẽ được tham gia vào các hoạt động độc đáo, kết nối với nhiều sản phẩm công nghệ mới nhất, từ những giải pháp thanh toán số đến các thiết bị thông minh.

Trải nghiệm những công nghệ thanh toán mới nhất

Ngày Thẻ Việt Nam 2024 - Sóng Festival chính là sân chơi lý tưởng để bạn trải nghiệm những công nghệ thanh toán tiên tiến nhất. Các giải pháp như Tap to pay, Tap to phone, Smile to pay và thanh toán không tiếp xúc (contactless)... đến từ Napas, các ngân hàng và các tổ chức thẻ.

Thưởng thức những tiết mục mãn nhãn trên sân khấu hoành tráng

Hoa hậu Đỗ Thị Hà - Đại sứ Ngày Thẻ Việt Nam 2024 - và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Da LAB, Phương Mỹ Chi, Phúc Du, Ngô Lan Hương, buitruonglinh... hứa hẹn mang đến cho khán giả những màn trình diễn ấn tượng trên sân khấu được thiết kế sáng tạo, với hệ thống ánh sáng và âm thanh cực hiện đại.

Chủ đề Ngày Thẻ Việt Nam 2024 - “Sống chill - thanh toán chất” với các màn trình diễn công nghệ hiện đại trong lĩnh vực thanh toán sẽ tạo sức hút hấp dẫn các bạn trẻ. Chương trình hưởng ứng và góp phần hiện thực hóa các mục tiêu của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước về đề án không dùng tiền mặt, chương trình chuyển đổi số quốc gia. Sau 3 mùa tổ chức thành công tinh thần của Ngày Thẻ Việt Nam được lan tỏa sâu rộng tới hàng vạn bạn trẻ chính là lực lượng nòng cốt nhanh nhạy nắm bắt công nghệ, thay đổi nhận thức và hành vi. Ngày Thẻ Việt Nam 2024 - Sóng Festival có sự tham gia của 26 ngân hàng thương mại, tổ chức thẻ quốc tế, gần 100 doanh nghiệp đến từ các lĩnh vực bán lẻ, tiêu dùng, công nghệ...Tại đây, người dân được tham gia chuỗi sự kiện giải trí, mua sắm và cơ hội trải nghiệm các công nghệ thanh toán hiện đại trong đó 100% không sử dụng tiền mặt.