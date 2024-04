Trạm Cứu Hộ Trái Tim: Vì sao cứ lúc căng thẳng thì phe phản diện lại ăn uống?

HHT - Đến lúc này thì khán giả xem Trạm Cứu Hộ Trái Tim thấy thắc mắc thật sự, rằng tại sao cứ lúc căng thẳng cần tập trung cao độ thì hai nhân vật phản diện lại nghĩ đến ăn uống.

Tập 12 Trạm Cứu Hộ Trái Timđược coi là kịch tính nhất từ đầu phim đến giờ, khi Nghĩa chính thức lật bài ngửa với Hà ngay trong tiệc sinh nhật của cô. Hà khi này đã biệt bộ mặt xấu xa của chồng nhưng vẫn tới để nghe anh ta giải thích, còn Nghĩa rất hả hê khi thấy Hà suy sụp đau khổ.

Sau 5 năm che giấu mục đích thật, luôn phải nhập vai người chồng hoàn hảo thì đến bây giờ Nghĩa đã được sống thật với bản thân. Ngân Hà càng đau đớn phát điên thì anh ta càng vui sướng. Và trước vẻ thẫn thờ của Ngân Hà, Nghĩa vừa cười vừa nhét một miếng bánh sinh nhật vào miệng.

Hành động này của Nghĩa làm người xem nhớ đến An Nhiên, đồng phạm cũng như tình nhân của anh ta. Trong một tập phim trước, An Nhiên khi cảm giác thấy kế hoạch sắp bị lộ tẩy đã hẹn gặp Nghĩa để bàn bạc cách xử lý. Trong đêm tối, An Nhiên mặc áo hoddie đen trùm đầu và lên xe Nghĩa ngồi bàn chuyện.

Nhìn gương mặt An Nhiên đầy vẻ nguy hiểm kiểu đang lâm vào đường cùng, nhưng cô ta lại vừa nói chuyện vừa cắn hướng dương. Nhìn An Nhiên mải mê nhằn hướng dương như đang tán gẫu trong quán cà phê, còn biểu cảm thì vô cùng nghiêm trọng khiến khán giả thấy buồn cười.

Việc phe phản diện cứ vào lúc căng thẳng gay cấn nhất lại ăn một thứ gì đó làm người xem khó hiểu, không biết biên kịch cho chi tiết này vào làm gì. Bởi mọi người đang cuốn theo câu chuyện đến hồi gay cấn thì lại bị xao nhãng với chuyện ăn uống.