Trấn Thành nhận "cơn mưa lời khen" trong đêm Chung kết Anh Trai "Say Hi"

HHT - Đảm nhận vai trò MC tại Anh Trai "Say Hi", Trấn Thành ghi điểm với khán giả vì những lời chia sẻ, dẫn dắt tinh tế khi đồng hành cùng dàn "anh trai".

Qua đoạn highlight trong tập 13 mới đây, Anh Trai "Say Hi" khiến khán giả không khỏi xúc động khi lắng nghe những lời gửi gắm, động viên của Trấn Thành dành cho các "anh trai" HURRYKNG, Dương Domic, Isaac,... MC Trấn Thành nhận "cơn mưa lời khen" vì đã tinh tế "khui" những bí mật, nỗi lòng của các nghệ sĩ về câu chuyện làm nghề cũng như hành trình đáng nhớ khi quyết định tham gia "say hi".

Là người đồng hành cùng các "anh trai" từ những ngày đầu, Trấn Thành dành sự trân trọng cho các nghệ sĩ đã có chỗ đứng nhất định trong sự nghiệp như Isaac, Đức Phúc, Erik, Anh Tú Voi, Anh Tú Atus,... Nam MC thấu hiểu áp lực mà các "anh trai" phải đối diện với những lời bàn tán tiêu cực từ netizen khi vô tình mắc lỗi hay gặp phải nhận xét "một màu", không bứt phá qua các vòng thi.

Trong đó, Isaac - cựu thành viên 365daband đã nghẹn ngào vì nghe Trấn Thành hỏi "Đã bao lâu rồi em quên hồn nhiên?". Atus biết ơn lời khuyên của Trấn Thành, cho anh có cơ hội "cháy" hết mình với sân khấu âm nhạc. Sự kết nối, dẫn dắt và "nói hộ tâm tư" của Trấn Thành đã giúp các "anh trai" mở lòng chia sẻ và được khán giả đồng cảm, yêu thương nhiều hơn.

Bên cạnh đó, Trấn Thành còn ghi điểm khi có những góc nhìn về nghề nghiệp gửi đến các tân binh. Trước thắc mắc người nghệ sĩ phải đối diện với những ý kiến trái chiều khi làm âm nhạc của Pháp Kiều, Trấn Thành đưa lời khuyên:

"Một nghệ sĩ, điều đầu tiên là cần được nhận diện. Khi bạn làm cái gì mà không có chủ đích, concept thì bạn sẽ làm lung tung và chính vì những sản phẩm lung tung đó khán giả không biết xếp vô thể loại gì để nhận diện bạn. Nhưng sau khi bạn có thể loại đó rồi, tiếp tục làm tốt việc trước đó và làm mới mẻ nó trong phạm vi thì cái đó gọi là trường phái chứ không phải một màu. Dù cho làm mới ở thể loại mới hay làm mới ở thể loại mình đang có, chỉ cần nó mới và đủ hay thì người nghệ sĩ vẫn được ghi nhận".

Chứng kiến hành trình "lớn lên" của Rhyder và HURRYKNG qua các cuộc thi, Trấn Thành khiến khán giả "nể" bởi tình cảm và sự tận tâm, luôn dõi theo các nghệ sĩ trẻ. Đáp lại, các "anh trai" cũng gửi lời cảm ơn đến Trấn Thành.

HURRYKNG tiết lộ sau khi thi Rap Việt, có dịp gặp lại Trấn Thành và được đàn anh "chỉ giáo" thêm rất nhiều, làm bản thân thức tỉnh nên mới có một HURRYKNG phiên bản hoàn hảo tại Anh Trai "Say Hi".

Không chỉ trên sóng truyền hình, Trấn Thành còn ủng hộ dàn "anh trai" qua các sản phẩm âm nhạc, "cày view", chia sẻ MV mới kêu gọi khán giả ủng hộ. Nam MC nhiệt tình tương tác cùng các nghệ sĩ trẻ trên mạng xã hội.