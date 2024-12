Tranh cãi Manbo "thi ba vòng như một", vào Chung kết Rap Việt nhờ hiệu ứng HIEUTHUHAI

HHT - Những tranh cãi xoay quanh tài năng và hành trình vào Chung kết Rap Việt 2024 của Manbo đang bùng nổ trên mạng xã hội sau khi rapper sáng lập ra GERDNANG được giám khảo JustaTee trao vé vào vòng chung kết.

Kết thúc vòng Bứt phá của Rap Việt mùa 4, Manbo và Saabirose là 2 cái tên bước vào Chung kết nhờ nón vàng, thêm CoolKid giành được nhiều bầu chọn nhất của dàn HLV và giám khảo. Thành viên GERDNANG nhận được quyền cứu từ JustaTee và chính thức lọt Top 9 chung cuộc. Từ đó, nhiều cuộc tranh luận đã nổ ra xoay quanh việc Manbo có xứng đáng để đặt chân vào Chung kết hay không.

Trên MXH, không ít ý kiến cho rằng Manbo không đủ "trình" và sự biến hóa để trở thành một ứng cử viên quán quân Rap Việt mùa 4. Xuyên suốt 3 vòng của chương trình, các màn trình diễn của Manbo không biến hóa nhiều, chủ đề cũng chẳng mới mẻ hay đột phá. Nhìn chung, câu chuyện mà Manbo mang đến chỉ là mong muốn vượt ra khỏi cái tên "bạn HIEUTHUHAI", khẳng định tâm thế tự tin đứng trên đôi chân của mình đi lên cùng tổ đội GERDNANG và không nao núng trước lời chê của anti-fan.

Chính việc cả 3 ca khúc mà Manbo đã trình làng trong Rap Việt mùa 4 đều nhắc đến GERDNANG và HIEUTHUHAI là yếu tố gây tranh cãi. Nhiều khán giả cho rằng Manbo vẫn dùng tổ đội của mình như lá chắn, còn những luận điểm khác đều chưa đủ thuyết phục. Như là việc trước những lời chê như: Manbo rap thường quá, không nổi bật, mờ nhạt nhất GERNDNANG... thì anh chưa cho thấy luận điểm đáp trả thuyết phục, ngược lại chỉ đưa ra lời nhạc "ngông", gọi mình là "new king for the throne" (vị vua mới tới giành lấy ngai vàng), "champion" (nhà vô địch) nhưng chưa đủ thuyết phục.

Chưa kể, khán giả cho rằng vòng Bứt phá vẫn còn nhiều thí sinh xứng đáng nhận được nón vàng hơn Manbo. Ngắn, Mason Nguyễn, Tiêu Minh Phụng, hay thậm chí Nhật Hoàng - nam rapper đang có ca khúc Anh Đã Làm Gì Đâu nhanh chóng leo top trending đều được cho là xứng đáng vào Chung kết. Việc Manbo tiến vào vòng cuối bị nhiều netizen cho rằng là nhờ vào hiệu ứng truyền thông khi anh là thành viên của GERDNANG, bạn thân của HIEUTHUHAI.

Như các mùa trước, Vòng Chung kết Rap Việt tìm ra quán quân bao gồm điểm số từ giám khảo, các HLV và kết quả fan vote. Điều này đồng nghĩa với việc những thí sinh đông fan, có fan chi mạnh tay sẽ có thêm lợi thế. Hiện tại, Manbo đến từ GERDNANG và CoolKid đến từ DG House đang cho thấy có được sự ủng hộ lớn nhất từ fan. Nếu trường hợp này xảy ra, đây sẽ là năm thứ 2 liên tiếp Rap Việt có quán quân "vé vớt" sau Double2T của mùa 3.