Trào lưu "Cánh Hoa Héo Tàn" trở lại sau 2 năm, du khách quốc tế khoe ẩm thực Việt

HHTO - Ca khúc Cánh Hoa Héo Tàn với phần lời "Giống như một vở kịch buồn, anh diễn trọn cả hai vai" gây sốt trở lại, nhưng phần lớn bởi cư dân mạng quốc tế.

Dù đã ra mắt 2 năm nhưng gần đây, ca khúc mang tên Cánh Hoa Héo Tàn bất ngờ "gây sốt" trên mạng xã hội không chỉ trong nước, mà còn lan rộng ra quốc tế. Trên nền tảng TikTok, bài hát tạo nhiều trào lưu thú vị, thậm chí góp phần lan tỏa ẩm thực Việt Nam ra bạn bè quốc tế.

Cánh Hoa Héo Tàn trở thành trào lưu để quảng bá ẩm thực Việt, chẳng hạn như cà phê. Nguồn: @jeremyhh77

Cụ thể, Cánh Hoa Héo Tàn liên tục được cư dân mạng nước ngoài sử dụng xuyên suốt đầu năm 2026. Dễ thấy nhất là bài hát được giới trẻ phương Tây, đặc biệt là du khách sử dụng để nhấn mạnh sức hút của cà phê Việt Nam. Trong đó, nền nhạc phần lời "Giống như một vở kịch buồn, anh diễn trọn cả hai vai" cùng phần giai điệu dồn dập được tận dụng để mô tả nhịp tim khi uống cà phê liên tục - một trải nghiệm bất ngờ với không ít du khách quốc tế.

Món bún chả Hà Nội được du khách nước ngoài khen trên nền nhạc Cánh Hoa Héo Tàn. Nguồn: @auwen11

Bánh mì cũng "tham gia" trào lưu. Nguồn: @wilsonandtania

Ca khúc cũng rầm rộ, trở thành nhạc nền quảng bá phở trên Douyin.

Bên cạnh cà phê, Cánh Hoa Héo Tàn còn được cư dân mạng sử dụng để chia sẻ cảm nghĩ về món phở, bún chả... gây bùng nổ không chỉ TikTok mà ngay cả nền tảng Douyin của Trung Quốc. Sự kết hợp giữa âm nhạc và văn hóa này đã giúp ca khúc có một sức sống bền bỉ và độ nhận diện cực cao dù đã ra mắt được 2 năm.

Bài hát được dùng trên 82 nghìn lần ở nền tảng TikTok.

Bản remix có lượt xem gấp gần 10 lần bản gốc.

Đứng sau sức hút của Cánh Hoa Héo Tàn là chủ nhân mang tên Mochiii (tên thật Nguyễn Thị Thu Bình, sinh năm 2000). Ban đầu, phiên bản gốc của bài hát do Mochiii thể hiện chưa bùng nổ, chỉ đạt khoảng 4 triệu lượt xem. Sau khi phiên bản Domino Remix ra mắt, bài hát chính thức "leo" xu hướng và hiện đạt hơn 44,6 triệu lượt xem trên YouTube. Trải qua 2 năm, bài hát vẫn đang bám trụ trên danh sách thịnh hành, được sử dụng rộng rãi bởi người dùng TikTok.