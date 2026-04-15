Livestream cùng ngày, mặc đồ tương đồng, Dương Tử - Địch Lệ Nhiệt Ba ai đẹp hơn?

HHTO - Hai sao nữ đình đám cùng lên livestream một ngày đã khiến khán giả tranh cãi nảy lửa xem người nào thu hút hơn.

Tối 13/4, vô tình làm sao Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba đều tham gia livestream giới thiệu sản phẩm. Cả hai đều là những gương mặt nổi bật của nhóm tiểu hoa 90 nên thường xuyên bị khán giả đặt lên bàn cân so sánh.

Địch Lệ Nhiệt Ba chọn mặc áo ren trắng có phần tay bồng siêu to khổng lồ, tạo ấn tượng sang chảnh quyền lực. Trùng hợp làm sao, Dương Tử cũng chọn trang phục chất liệu ren, cũng có tay bồng nhưng không nổi bật bằng Địch Lệ Nhiệt Ba.

Nếu như Dương Tử “hack tuổi” bằng tóc uốn xoăn nhẹ kèm kẹp tóc nữ tính, mang đầy vẻ trẻ trung tươi tắn thì Địch Lệ Nhiệt Ba lại búi tóc đánh rối kèm theo chiếc kính trắng đậm chất quyền lực, sang chảnh. Có thể thấy mỗi nữ diễn viên chọn tạo hình khác nhau nhưng đều rất ấn tượng trên livestream.

Nhưng fan của hai nhà thì đã biến màn livestream trùng thời điểm thành cuộc đại chiến. Fan Địch Lệ Nhiệt Ba tự hào khi cô thu hút 100 nghìn người xem trong khi Dương Tử chỉ có 30 nghìn người theo dõi, chứng tỏ mỹ nhân Tân Cương có sức hút hơn. Ngược lại, người hâm mộ Dương Tử lại cà khịa Địch Lệ Nhiệt Ba liên tục có phim thất bại, nếu so về lượng view rồi điểm nhiệt của các phim đã lên sóng thì Dương Tử vượt trội.

Fan Dương Tử cho rằng nữ diễn viên vừa hoàn thành cảnh quay ở phim Ngọc Lan Nở Hoa Người Lại Tới là đến livestream ngay nên nhìn có phần hơi mệt mỏi, kém rạng rỡ hơn đối phương. Có lẽ vì thế mà phiên lên sóng của Dương Tử không có nhiều người xem như Địch Lệ Nhiệt Ba.

Phim mới nhất của Địch Lệ Nhiệt Ba là Bạch Nhật Đề Đăng có thành tích phát sóng ở mức tạm ổn, khiến cô nối dài chuỗi phim không thành công như mong đợi. Nhưng dường như kết quả này không ảnh hưởng đến danh tiếng của mỹ nhân Tân Cương, khi mọi người vẫn rất quan tâm chú ý đến phiên livestream của cô.