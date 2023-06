Triển lãm Tình Yêu Là Tất Cả của Quang Đại: Có đầu tư, "tái sử dụng" nhiều ý tưởng

HHT - Sau triển lãm mỹ thuật "How Are You These Day?", Quang Đại tiếp tục mang đến triển lãm “Tình yêu là tất cả” kết hợp cùng Susan Baik từ Baik Art.

Vào năm 2022, triển lãm How Are You These Day? của Quang Đại từng tạo ra ít nhiều tranh cãi về vấn đề chuyên môn, kiến thức hội họa. Do đó, triển lãm Tình yêu là tất cả cho thấy sự kiên trì của nam người mẫu trên hành trình sáng tạo.

Triển lãm của Quang Đại mong muốn người xem khám phá sự phức tạp, vẻ đẹp của tình yêu thông qua các tác phẩm. Quang Đại mong muốn người xem có thể cảm nhận được câu nói: “Tôi cảm thấy được yêu thương!” khi trả lời câu hỏi “Bạn có hạnh phúc, khỏe mạnh và hài lòng về cuộc sống này không?”.

Xuyên suốt triển lãm sẽ có nhiều hoạt động cùng Quang Đại để người tham quan trải nghiệm như mùi hương, hình minh họa, phim ảnh, nội thất và âm nhạc. Đó có thể kể đến như những chiếc gối hình trái tim được sắp xếp trong mê cung lấy cảm hứng từ di tích lịch sử thành Cổ Loa.

Bên cạnh tác phẩm nghệ thuật, triển lãm Tình yêu là tất cả còn có căn phòng được Quang Đại biến thành một tác phẩm sắp đặt. Mỗi bức tranh sẽ là một lời hồi đáp cho trải nghiệm của chính Quang Đại với tình yêu và giúp người xem tương tác với nghệ thuật.

Quang Đại chia sẻ: “Tôi tin rằng những tác phẩm của tôi không cần phải thấu hiểu, nhưng có thể giúp người xem tìm thấy sự đồng cảm”. Thông qua Tình yêu là tất cả, anh muốn mang đến một hành trình dành cho tất cả các giác quan và khuyến khích người xem suy ngẫm về trải nghiệm của chính họ với tình yêu.

Triển lãm lần này của Quang Đại tiếp tục nhận được sự quan tâm của nhiều bạn trẻ. Tuy nhiên, một số khán giả chia sẻ họ vẫn chưa cảm nhận được rõ những thay đổi về chuyên môn nghệ thuật của Quang Đại thông qua thể loại nghệ thuật sắp đặt.

"Theo quan sát của mình, mọi người tới đây chủ yếu để chụp hình, check-in hơn là thưởng thức các tác phẩm. Bản thân mình vẫn chưa hiểu rõ ý đồ của các chiếc gối hình trái tim sắp xếp theo hình ảnh di tích thành Cổ Loa trong triển lãm có ý nghĩa gì. Mà khi đã không hiểu được thì mình nghĩ cũng sẽ có được sự đồng cảm và cảm thụ nghệ thuật thật sự" - Bạn N.S (23 tuổi) chia sẻ.

Bên cạnh đó, bạn T.C (19 tuổi) cũng chỉ ra, có một vài ý tưởng điêu khắc lặp đi lặp lại trong các triển lãm của Quang Đại: "Mình nhớ bức tượng lớn khắc hoạ một người đang nghiêng đầu đó đã từng gặp ở triển lãm How Are You These Day? rồi. Một số bức tranh trong triển lãm lần này cũng lặp lại ý tưởng và phong cách vẽ đó làm mình thấy thiếu sự mới mẻ".