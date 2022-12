Trọng Hiếu kết hợp Mai Âm Nhạc, theo đuổi hình ảnh phi giới tính trong MV mới

HHT - Trọng Hiếu chính thức khép lại một năm hoạt động sôi nổi với MV “I’m Sorry Babe”. Điểm nhấn của sản phẩm âm nhạc lần này chính là màn kết hợp của nam ca sĩ với Mai Âm Nhạc.

I’m Sorry Babe là ca khúc thứ 2 thuộc E.P Thú Vị Hơn Vậy của Trọng Hiếu. Đây cũng là món quà giáng sinh ngọt ngào mà chàng đội trưởng Street Dance Việt Nam dành tặng người hâm mộ.

Trong lần trở lại này, Trọng Hiếu tiếp tục theo đuổi hình ảnh thời trang đẹp cá tính, phi giới tính. Thông qua phong cách thời trang của mình, Trọng Hiếu mong muốn phá bỏ hình ảnh “Tính nam độc hại/ Toxic Masculinity” tồn tại trong xã hội.

Thông điệp này được Trọng Hiếu và stylist Nam Phùng truyền tải thông qua các trang phục ánh kim, crop-top, vải bóng, vải lông và vận dụng tối đa màu hồng "trending" của năm 2023.

Kĩ năng vũ đạo điêu luyện cũng là yếu tố được Trọng Hiếu "nhấn mạnh" trong MV I'm Sorry Babe. Những bước nhảy của Trọng Hiếu kết hợp cùng biên đạo tên tuổi Hải 2D khiến I’m Sorry Babe được cộng đồng mạng so sánh với các MV nhảy quốc tế.

MV lột tả câu chuyện của một chàng trai bị người yêu hờn dỗi. Và lời xin lỗi ngọt như đường được thể hiện qua hàng loạt bối cảnh đắt giá: cục đường khổng lồ, bột đường bay trong không khí hay bão tuyết trong quả bóng khổng lồ…. Đội ngũ sản xuất MV gồm những tên tuổi như đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư, giám đốc sáng tạo Alex Fox.

Bên cạnh đó, sự kết hợp cùng cái tên đang được khán giả trẻ yêu thích – Mai Âm Nhạc khiến I’m Sorry Babe thêm phần tươi mới. Sau khi trở thành Quán quân Sàn Đấu Vũ Đạo, đây cũng là MV đầu tiên Mai Âm Nhạc khoe khả năng nhảy của mình.

Có thể thấy, sau khi Street Dance Việt Nam kết thúc hơn nửa năm, Trọng Hiếu vẫn chăm chỉ ra mắt các sản phẩm âm nhạc. Người hâm mộ tiếp tục mong chờ những dự án mới mẻ đến từ Trọng Hiếu trong năm 2023.