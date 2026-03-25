Trục Ngọc tạo trend "cạo gió", giọng Điền Hi Vi trở thành âm thanh thịnh hành

Sam
HHTO - Cảnh "cạo gió" ấn tượng đến mức đổi tên nhạc phim của "Trục Ngọc". "Cạp nia" Tùy Nguyên Thanh (Lâm Mộc Nhiên) cũng đang trở thành cảm hứng cosplay "bản hề hước".

"Thanh Thiên đại lão gia" là thoại của Trường Ngọc (Điền Hi Vi) trong cảnh cô được Ngôn Chính/ Tạ Chinh (Trương Lăng Hách) dạy kêu oan, chuẩn bị lên công đường giành quyền sử dụng nhà với Phàn đại. Giọng thoại "cưng xỉu" của Điền Hi Vi được ghép với một đoạn trong bài hát Magic Castle của TFBOYS đang trở thành âm thanh thịnh hành trên Douyin.

Từ nhạc nền "Thanh Thiên đại lão gia và Magic Castle", dân mạng Trung "đẩy trend" diễn theo Điền Hi Vi đi cùng dance challenge mới. Hot kid Mộc Ngôn là một trong những người "đu trend" sớm. Dụ Chung Lê (vai Tề Xu - nữ phụ của Trục Ngọc) cũng mới "bắt sóng". Hot girl Cửu Thành Mỹ đang đấu tố, kiện tụng với Điền Hủ Ninh từng sử dụng âm thanh này như một cách "kêu oan" trong một video "cà khịa" anh.

Tạ Chinh thay bà lão mù cạo gió cho Trường Ngọc sau khi cứu cô từ vách núi là một trong những cảnh ấn tượng nhất ở nửa đầu của Trục Ngọc. Trên phim "tình bể bình", rung động bao nhiêu thì bản "cạo gió Douyin" "cảm lạnh", hài hước bấy nhiêu.

Fan phim bắt chước từ góc quay của đạo diễn Tăng Khánh Kiệt đến động tác của Trương Lăng Hách, với "bạn diễn" là thú cưng, gấu nhồi bông. Nhạc nền cho cảnh này là Nhất Niệm cũng được fan phim "đặt tên khác" là nhạc "cạo gió", "ồn" đến tai Trương Tử Ninh - nữ ca sĩ thể hiện bài hát.

Dân mạng "đu trend", ra đời "cạo gió" bản ghép mặt Trương Lăng Hách, cạo cường lực điện thoại, cạo thẻ cào trúng thưởng...
"Cạp nia" Tùy Nguyên Thanh (Lâm Mộc Nhiên) cũng bỏ túi một cảnh gây sốt với đoạn rút kiếm cười nhếch mép trước khi giao đấu với Trường Ngọc. Tương tự cảnh "cạo gió", dân mạng Douyin "đẩy trend" diễn lại cảnh này bản cầm vợt tennis, vợt cầu lông, cầm ô... Vì đều mặc đồ đời thường lại thêm nhãn dán che mặt dùng hình của Lâm Mộc Nhiên nên loạt video này chuyển vibe từ đẹp nham hiểm qua "ngã cây" hài hước.

"Cạp nia" bản cầm vợt cầu lông có tính gây cười hơn sát thương.
Ảnh, clip tổng hợp từ Douyin
