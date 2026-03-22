Nam sinh ĐH Bách Khoa bán bóng bay: Câu chuyện đẹp về tinh thần thiện nguyện

HHTO - Từ một bài đăng được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, câu chuyện về nam sinh viên bán bóng bay đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Không phải vì hoàn cảnh khó khăn như nhiều người lầm tưởng, hành động của cậu lại xuất phát từ mục đích gây quỹ thiện nguyện, qua đó lan tỏa hình ảnh đẹp về sự chủ động, sẻ chia và tinh thần trách nhiệm của giới trẻ ngày nay.

Một bài đăng chia sẻ khoảnh khắc một nam sinh viên bán bóng bay đang trò chuyện qua điện thoại với mẹ đã nhanh chóng viral trên các nền tảng mạng xã hội.

Bài đăng nhận về lượt tương tác "khủng" trên Threads.

Theo nội dung chia sẻ ban đầu, người đăng đã xin lỗi vì quay lén nhưng cho biết rất cảm phục tinh thần "chịu thương, chịu khó" của bạn trẻ. Những dòng tường thuật lại nội dung cuộc đối thoại của cậu bạn và mẹ đã nhận được cơn mưa lời khen ngợi và sự đồng cảm từ cộng đồng mạng, khi nhiều người cho rằng đây là hình ảnh đẹp về nghị lực của sinh viên trong hoàn cảnh khó khăn.

Tuy nhiên, câu chuyện sau đó đã được chính nhân vật trong ảnh lên tiếng đính chính. Cậu bạn cho biết mình là sinh viên năm Nhất ngành Tự động hóa tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. Sở dĩ cậu đi bán bóng bay không phải để mưu sinh mà nhằm mục đích gây quỹ cho chuyến đi thiện nguyện dự kiến tổ chức tại Hòa Bình.

Anh chàng cũng chia sẻ thêm về hoàn cảnh gia đình, mặc dù không dư dả nhưng vẫn được gia đình hỗ trợ học phí và chi phí sinh hoạt, đồng thời có thêm thu nhập từ công việc gia sư nên cuộc sống cũng không quá khó khăn.

"Nhân vật chính" trong câu chuyện đã đính chính ngay dưới bài đăng

Những thông tin được làm rõ không làm giảm đi sức lan tỏa của câu chuyện, trái lại còn khiến nhiều người thêm trân trọng tinh thần chủ động và ý thức trách nhiệm với cộng đồng của cậu bạn. Từ một khoảnh khắc giản dị được ghi lại, câu chuyện đã góp phần khắc họa hình ảnh tích cực của sinh viên ngày nay - năng động, biết sẻ chia và sẵn sàng hành động vì những giá trị cao đẹp.

Bên cạnh những hoạt động thiện nguyện được lan tỏa rộng rãi và mạnh mẽ trên mạng xã hội, vẫn có không ít những bạn trẻ lựa chọn đóng góp thầm lặng, khởi đầu với những việc làm giản dị. Không cần đến những chiến dịch quy mô lớn hay sự chú ý rầm rộ, chính những hành động nhỏ bé, xuất phát từ sự chân thành lại có sức lan tỏa bền bỉ.