Trùng tên, trùng số phận: 2 người đẹp bị "tấn công ẩm thực" trên phim giờ vàng

HHT - Phim giờ vàng VTV có tới hai diễn viên tên Ngọc Huyền, đều rất xinh đẹp dễ thương và đều có cảnh quay bị ném đồ ăn khiến hai cô gái nghĩ tới đã thấy ám ảnh.

Trong tập 33 phim Cha Tôi Người Ở Lại, An đã gặp rắc rối với bạn gái cũ của Đại. Hiện giờ, An và Đại đang hẹn hò nhưng lại bị Mai liên tục gây chuyện.

Mai thông báo đã có thai với Đại, tung tin An là người thứ ba xen vào chuyện tình cảm của cô. Đỉnh điểm là Mai thuê người ném trứng sống vào người An rồi quay clip để vu oan An là tiểu tam.

Xem phim, khán giả thương An chỉ biết ngồi xuống vòng tay ôm đầu đầy bất lực trước cơn mưa trứng thì ngoài đời, Ngọc Huyền còn “thảm” hơn. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên tiết lộ cô phải quay đi quay lại cảnh này nhiều lần, mỗi lần lại bị ném trứng khắp người.

Tổng kết lại thì Ngọc Huyền hứng khoảng 100 quả trứng, đầu tóc quần áo bám đầy mùi tanh đến mức “từ Đông Anh đến Nguyễn Trãi vẫn ngửi thấy”.

Tâm sự của Ngọc Huyền khiến khán giả nhớ đến tình huống tương tự của một Ngọc Huyền khác. Phim giờ vàng VTV có tới hai diễn viên tên Ngọc Huyền đều rất xinh xắn ngọt ngào, thường đóng những vai lí lắc dễ thương nên dễ khiến khán giả nhầm lẫn.

Trong phim Thương Ngày Nắng Về, Ngọc Huyền đóng vai Vân, cô nàng hồn nhiên đáng yêu đang hạnh phúc trong mối tình đầu với Bách. Chẳng ngờ anh chàng đã có bạn gái ở quê mà chưa nói lời chia tay, khiến cô gái này tìm đến tận quán bún của gia đình Vân để hỏi cho ra lẽ.

Bạn gái Bách đã hất cả bát bún nóng vào người Vân, khiến cô xấu hổ ê chề. Trên phim, Vân chỉ bị hất bún một lần còn ngoài đời, Ngọc Huyền diễn lại cảnh này tới 5 lần, có lúc còn bị nước dùng bắn vào mắt.