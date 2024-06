Trước khi vướng tin đồn rạn nứt, Xoài Non và Xemesis từng có đám cưới xa hoa

HHT - Dù đám cưới của Xoài Non và Xemesis diễn ra từ gần 4 năm trước nhưng đến bây giờ, netizen vẫn thấy choáng ngợp khi nhìn lại vì độ hoành tráng, xa hoa ít ai sánh bằng.

Thời gian gần đây, Xoài Non và Xemesis vướng nghi vấn rạn nứt tình cảm khi hai vợ chồng không còn xuất hiện chung, đăng ảnh chung và dân mạng cho rằng Xoài Non dường như đã chuyển ra sống ở căn hộ riêng. Cô cũng mới lên tiếng khẳng định luôn làm việc chăm chỉ kiếm tiền nuôi bản thân, chưa từng xin tiền ai ngoài bố mẹ ruột nhưng không hiểu sao cứ bị mang tiếng là "ăn bám".

Sở dĩ Xoài Non bị một bộ phận cư dân mạng cho là sống dựa vào nhà chồng vì cô kết hôn với Xemesis, người có biệt danh “streamer giàu nhất Việt Nam” - thiếu gia của một gia đình vô cùng giàu có. Trước đây, Xoài Non từng khoe bố chồng đã hứa nếu cô sinh được con trai sẽ cho khách sạn, sinh con gái sẽ cho căn nhà, nếu sinh đôi sẽ cho cả hai. Chỉ cần một chi tiết như vậy đã thấy gia đình chồng Xoài Non hoành tráng cỡ nào.

Cuối năm 2020, mạng xã hội cũng được phen xôn xao trước đám cưới xa hoa của hai vợ chồng. Hôn lễ được tổ chức ở một tòa nhà sang trọng nhất nhì TP.HCM, với giá mỗi bàn tiệc lên tới 20 triệu đồng. Không gian tiệc cưới cực lộng lẫy với hoa tươi phủ kín và khách mời đông đến mức cô dâu chú rể không thể tới hết các bàn để chào khách.

Tâm điểm trong đám cưới chính là chiếc váy cưới trị giá 28 tỷ đồng, có đính 6 viên kim cương tự nhiên cực lớn. Bộ váy giúp Xoài Non xinh đẹp như cô công chúa, tỏa sáng trên sân khấu và cho đến bây giờ, có lẽ showbiz Việt vẫn chưa có bộ váy cưới nào đắt đỏ hơn.

Chú rể Xemesis đã tự lái chiếc xe sang trị giá 8 tỷ đồng đi đón cô dâu Xoài Non. Gia đình chồng cũng tặng cho hai người rất nhiều vàng khiến Xoài Non đeo trĩu cổ. Nhiều netizen còn nói vui rằng Xoài Non khá mảnh mai, sẽ chịu không nổi khi đeo quá nhiều vàng trên người như vậy.

Sau đám cưới, Xoài Non còn khoe cảnh chồng đang đếm tiền mừng. Xung quanh Xemesis là những tập tiền dày khiến dân mạng càng thêm trầm trồ.