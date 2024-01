Tú Hảo kết hợp Phạm Thoại trong bộ ảnh thời trang, tái hiện ồn ào "chen hàng thảm đỏ"

HHT - Lâu lắm rồi khán giả mới lại được nhìn thấy một Tú Hảo biến hóa và đậm tính thời trang qua bộ ảnh mới kết hợp cùng siêu mẫu Minh Tú và TikToker Phạm Thoại.

Bộ ảnh lần này là cú “lấy đà” của Tú Hảo cho năm 2024 với nhiều dự án được ấp ủ. Quán quân Gương mặt Thương hiệu 2017 thể hiện hai câu chuyện, gửi gắm hai thông điệp khác nhau khi lần lượt kết hợp cùng siêu mẫu Minh Tú và TikToker Phạm Thoại.

Tú Hảo cho biết, cô nảy ra ý tưởng chụp hình chung với Phạm Thoại khi nhớ lại việc cả hai từng vô tình vướng vào ồn ào chen hàng trên thảm đỏ tại một sự kiện vào năm ngoái. Diện trên người những thiết kế vô cùng tinh tế đến từ NTK Lê Thanh Hòa, Tú Hảo cùng Phạm Thoại tái hiện lại câu chuyện ấy dưới một góc nhìn cởi mở và mang đậm tính thời trang hơn.

Trên trang cá nhân, Tú Hảo cũng lần đầu lên tiếng giải thích về sự việc:

“Mỗi khi các nghệ sĩ lên thảm đỏ đều được MC gọi tên. Thú thật, nếu tôi đã cố tình chen hàng thì tại sao người lên thảm đỏ trước không phải tôi mà thực tế vẫn là Thoại. Hôm ấy Thoại đến sự kiện trước tôi. Tuy nhiên thời điểm đó trời mưa nên BTC gợi ý tôi di chuyển lên phía trên đứng để không bị ướt vì tôi đang diện trang phục màu trắng. Vậy nên mới có khoảnh khắc tôi lướt ngang qua Thoại. Câu chuyện chỉ có thế thôi”.

Trong khi đó, bộ ảnh kết hợp với siêu mẫu Minh Tú lấy cảm hứng từ những câu chuyện về sự ganh ghét hay đấu đá trong nghề. Cô nàng tỏ: “Trong xã hội nói chung và nghề người mẫu nói riêng, ai cũng phải cạnh tranh để tìm cho riêng mình một chỗ đứng nhất định. Người thì cố gắng nắm bắt mọi cơ hội, nhưng có không ít người bất chấp mọi thủ đoạn để vươn mình”.

Về lý do mời Minh Tú cùng góp mặt, Tú Hảo cho biết đàn chị là người phù hợp với concept nhất, từ thân hình đến màu da. Qua những góc máy mới mẻ, Tú Hảo còn thử đặt mình vào vị trí của “cư dân mạng” - những người thường “soi” đời tư nghệ sĩ rồi bàn tán. Từ đó, học trò của Lan Khuê mong muốn truyền tải thêm thông điệp The power of words - Sức mạnh của ngôn từ.

Chia sẻ thêm về những dự định trong thời gian tới, Tú Hảo cho biết cô cùng với ê-kíp sẽ giới thiệu tới khán giả một series cá nhân trong thời gian tới. Bên cạnh đó, người đẹp sinh năm 1996 cũng tiết lộ sắp xuất hiện trong một dự án phim điện ảnh ra rạp vào dịp Tết Giáp Thìn 2024.