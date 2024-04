Từ nay cho tới tháng 5, khu vực miền Bắc còn đón đợt không khí lạnh nào nữa không?

HHT - Thời tiết chủ đạo những ngày qua tại khu vực miền Bắc là nắng nóng, nhiều nơi nắng nóng gay gắt. Tuy nhiên theo quy luật thời tiết hàng năm, tháng 4 vẫn sẽ có những đợt không khí lạnh yếu tràn về. Vậy năm nay thì thế nào?

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (18/4), nhiều nơi xuất hiện nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Riêng nhiều tỉnh vùng núi Bắc Bộ có mưa dông cục bộ, một số nơi mưa lớn kèm dông lốc.

Ngày 19/4, vùng áp thấp nóng phía Tây mở rộng ảnh hưởng ra khắp miền Bắc, nắng nóng bao trùm khu vực. Đồng bằng Bắc Bộ ghi nhận mức nhiệt cao nhất 34-36 độ C, trong khi các tỉnh phía Tây Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Tình trạng trên cũng tiếp diễn từ Thanh Hóa đến Phú Yên và Nam Bộ.

Đợt nắng nóng diện rộng ở miền Bắc nhiều khả năng duy trì hết tuần này, riêng Tây Bắc Bộ còn kéo dài thêm nhiều ngày tới.

Thời tiết chủ đạo của thời điểm này sẽ là nắng nóng. Tuy nhiên, ông Vũ Anh Tuấn - Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, về mặt khí hậu thông thường, tháng 4, thậm chí sang tháng 5 vẫn có thể còn không khí lạnh. Tuy nhiên, các đợt không khí lạnh trong thời kì kể trên thường yếu, không gây giảm nhiệt sâu và tần suất khá ít.

"Đợt không khí lạnh xảy ra trong giai đoạn giao mùa thường gây ra các thời tiết đặc biệt nguy hiểm như là dông, tố, lốc mưa đá có thể ảnh hưởng lớn đến sản xuất và các hoạt động dân sinh. Thực tế, trong giai đoạn cuối tháng 3 vừa qua đã xảy ra nhiều trận dông, lốc và mưa đá tập trung chính ở các tỉnh phía Bắc", ông Tuấn khuyến cáo.

Đáng chú ý về xu thế thời tiết trong thời kỳ 1 tháng tới, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong khi không khí lạnh hoạt động yếu thì áp thấp nóng phía tây hoạt động mạnh dần, nên nắng nóng có xu hướng gia tăng nhiều hơn tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Khu vực Tây Nguyên - Nam Bộ tiếp tục xuất hiện nhiều ngày nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt.