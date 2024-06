Tuần tới miền Bắc sẽ lại có đợt mưa dông dài ngày, dự báo thời điểm nào hết nắng nóng?

HHT - Nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới; nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến hết ngày 2/7.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, 2 ngày cuối tuần là 29-30/6, ở khu vực Hòa Bình, trung du và đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%. Nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới; nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 2/7. Nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời trong những ngày tới có thể chênh lệch 2-4 độ C so với mức nhiệt dự báo, phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Từ đêm 3/7 đến ngày 5/7, miền Bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Từ ngày 6/7 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã đưa ra dự báo diễn biến xu thế thời tiết đặc biệt trong vòng 1 tháng tới. Nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn từ 0,5 - 1 độ C so với trung bình nhiều năm. Riêng khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cao hơn khoảng 1 - 1,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Nắng nóng tiếp tục xảy ra tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ.

Trước đó, thời kỳ từ ngày 21/5 - 20/6, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ đã xảy ra 2 đợt nắng nóng gay gắt vào các ngày từ 26 - 30/5 và từ ngày 11 - 20/6. Trong thời kỳ này, trên cả nước đã ghi nhận nhiều trạm khí tượng xảy ra hiện tượng nhiệt độ cao nhất ngày vượt giá trị lịch sử.