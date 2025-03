Tuổi 15 của Kim Sae Ron: Đốn tim khán giả bởi nét trong veo, xử gọn vai nặng tâm lý

HHT - Ở tuổi 15, Kim Sae Ron đã đạt được những thành công đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp diễn xuất mà nhiều người ao ước. Cô được mệnh danh là "thần đồng diễn xuất" và là một trong những ngôi sao nhí được yêu thích nhất lúc đó.

Những ngày gần đây, loạt hình ảnh lúc 15 tuổi của Kim Sae Ron được nhiều cư dân mạng tìm lại. Ở thời điểm đó, Kim Sae Ron sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, thuần khiết như một thiên thần. Gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn long lanh và nụ cười rạng rỡ của cô đã chinh phục trái tim của hàng triệu khán giả.

Ánh mắt trong veo của cô chính là điều mà khán giả yêu thích nhất. Từ vai diễn nữ sinh học đường hay những nhân vật có nội tâm phức tạp, Kim Sae Ron đều để lại những ấn tượng sâu sắc khó phai.

Giai đoạn năm 2014 - 2015, khán giả thường thấy Sae Ron được giao cho những vai diễn đúng lứa tuổi. Năm 2014, cô thử sức với thể loại lãng mạn học đường trong Hi! School - Love On, vai thiên thần Lee Seul Bi.

Tới năm 2016, Sae Ron lại mang tới nét dịu ngọt, đáng yêu nhưng nội tâm cứng rắn, mạnh mẽ với vai công chúa bị nguyền rủa Seo Ri trong Chiếc Gương Của Phù Thủy. Màn thể hiện xuất sắc đã giúp Sae Ron có được chiếc cúp "Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất" tại Korea Drama Awards lần thứ 9.

Dù còn nhỏ tuổi, Kim Sae Ron đã thể hiện khả năng diễn xuất vượt trội, đặc biệt là trong những vai diễn nội tâm phức tạp, đòi hỏi chiều sâu cảm xúc. Năm 2014, Kim Sae Ron đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp diễn xuất với vai diễn Do Hee trong bộ điện ảnh A Girl at My Door (Cô gái bên kia cánh cửa).

Trong phim, cô hóa thân thành một nạn nhân của bạo lực gia đình, luôn sống trong sự sợ hãi và cô độc. Vai diễn này đã cho thấy khả năng nhập vai xuất sắc của Kim Sae Ron, khi cô lột tả chân thực những tổn thương và nỗi đau mà nhân vật phải gánh chịu.

Diễn xuất của Kim Sae Ron trong phim được giới chuyên môn đánh giá cao, cho thấy sự trưởng thành vượt bậc so với những vai diễn trước đó. A Girl at My Door đã được trình chiếu tại Liên hoan phim Cannes 2014. Cô bé Kim Sae Ron 15 tuổi đã nhận được giải thưởng danh giá “Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất” tại Rồng Xanh lần thứ 35, là nữ diễn viên trẻ nhất lịch sử Hàn Quốc được đề cử "Ảnh hậu" Baeksang.

Không chỉ tỏa sáng trên màn ảnh với vai trò diễn viên, Kim Sae Ron còn ghi dấu ấn trong lòng khán giả với vai trò MC duyên dáng cho Music Core vào năm 2015, mang đến nguồn năng lượng tươi tắn và khả năng dẫn dắt tự nhiên.

Kim Sae Ron năm 15 tuổi rực rỡ bao nhiêu thì năm 2022 lại tăm tối bấy nhiêu sau vụ cô lái xe gây tai nạn khi say. Hàng loạt hình ảnh đời tư bị rò rỉ cùng luồng tin tiêu cực khiến khán giả Hàn kiên quyết "tẩy chay" cô.

Kim Sae Ron vẫn nỗ lực làm nhiều công việc bán thời gian, tìm cách từ từ quay lại giới giải trí. Ngày 16/2/2025, khán giả châu Á bàng hoàng khi nhận tin cô được phát hiện qua đời tại nhà riêng.