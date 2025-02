Phim Hàn tháng 3: Park Bo Gum hóa trai quê, Park Eun Bin làm “bác sĩ ngầm”

HHT - Phim truyền hình tháng 3 mang đến các bộ phim đa sắc màu, nơi Lee Dong Wook có thể ly hôn ba lần, nhưng Kang Tae Oh cũng có thể “nảy mầm” tình yêu ở một viện nghiên cứu khoai tây. Park Bo Gum đến đảo Jeju làm trai quê, còn Park Eun Bin lại trở thành bác sĩ.

The Potato Lab (1/3)

Diễn viên: Kang Tae Oh, Lee Sun Bin

Lấy bối cảnh tại một viện nghiên cứu khoai tây ở một vùng nông thôn, The Potato Lab hứa hẹn sẽ là một phim hài lãng mạn và chữa lành. Đồng thời, phim cũng sẽ mang đến những góc nhìn về cuộc sống kỳ lạ nhưng thú vị của các nhà nghiên cứu khoai tây, từ đó mang đến sự hài hước cũng như chiều sâu cho câu chuyện.

Chuyện phim The Potato Lab kể về Kim Mi Kyung (Lee Sun Bin), một nhà nghiên cứu tận tụy, luôn luôn tập trung vào công việc của mình. Nhưng cuộc sống của cô đảo lộn khi So Baek Ho (Kang Tae Oh) - giám đốc của một công ty lớn vừa đến viện nghiên cứu. Khác với cô, anh chỉ coi viện nghiên cứu là một nơi để kiếm tiền.

Thế là trong lúc họ giải quyết những khác biệt của mình, một mối tình lãng mạn ngọt ngào đã xảy ra, chứng minh rằng tình yêu có thể “nảy mầm” ở những nơi không ngờ nhất.

Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt (7/3)

Diễn viên: Park Bo Gum, IU

Chuyện phim Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt lấy bối cảnh đảo Jeju đầy những vườn cây chín rộ cam, quýt. Ở đó có cô gái Ae Soon (IU) nổi loạn và chàng trai Gwan Sik (Park Bo Gum) chân chất vô cùng yêu thương cô.

Do nhà nghèo nên Ae Soon không thể đến trường, nhưng điều đó vẫn không thể ngăn cô ước mơ trở thành một nhà thơ. Có lẽ không có ai ủng hộ ước mơ đó của Ae Soon, trừ Gwan Sik. Ngay cả khi Ae Soon khao khát được bay cao, bay xa, Gwan Sik vẫn luôn chọn làm chỗ dựa và là chốn về của cô.

Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt không chỉ là câu chuyện tình yêu của cả hai, mà còn là hành trình trưởng thành của họ trước những thách thức cá nhân trong một Hàn Quốc đang thay da đổi thịt.

Nghệ Thuật Đàm Phán (8/3)

Diễn viên: Lee Je Hoon

Bộ phim Nghệ Thuật Đàm Phán khám phá thế giới rủi ro cao của các vụ sáp nhập và mua lại. Nhân vật trung tâm của phim là Yoon Joo No (Lee Je Hoon), một chuyên gia lành nghề, nổi tiếng với tài đàm phán. Cùng với nhóm của mình, Yoon Joo No xử lý các giao dịch phức tạp và đối mặt với những thách thức từ những người như chủ tịch và giám đốc tài chính của các tập đoàn.

Nghe có vẻ khô khan nhưng Nghệ Thuật Đàm Phán hứa hẹn sẽ mang đến những “trận chiến” hấp dẫn trên thương trường. Với sự trở lại của Lee Je Hoon, nhiều khán giả tin tưởng bộ phim sẽ đạt được thành công như một số phim truyền hình trước đó của nam diễn viên như Taxi Driver, Chief Detective 1958…

Hyper Knife (19/3)

Diễn viên: Park Eun Bin

“Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo” gây chú ý khi trở lại phim truyền hình với một bộ phim về đề tài y khoa. Nhiều khán giả kỳ vọng phim sẽ nối tiếp thành công của Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương (Joo Ji Hoon) - phim đề tài y khoa ăn khách phát sóng hồi tháng 1/2025 trên Netflix. Và sẽ mang lại cho Park Eun Bin một vai diễn “để đời” mới.

Chuyện phim Hyper Knife kể về Jung Se Ok (Park Eun Bin), cô học trò tài năng của bác sĩ phẫu thuật thần kinh nổi tiếng. Một lần, trong một ca phẫu thuật quan trọng, hai thầy trò bất đồng quan điểm, Se Ok bị đuổi khỏi phòng phẫu thuật của thầy vĩnh viễn.

Tình thế đẩy đưa khiến Se Ok trở thành bác sĩ phẫu thuật ngầm tại các phòng khám bất hợp pháp. Cuối cùng, hai thầy trò lại chạm trán nhau trong một tình huống khó xử, dẫn đến những xung đột dữ dội.

Heo’s Diner (24/3)

Diễn viên: Xiumin (EXO)

Các fan của EXO đặc biệt quan tâm đến tháng 3 khi Xiumin xuất hiện trong bộ phim hài lãng mạn giả tưởng Heo’s Diner. Trước đây Xiumin đã thử sức diễn xuất ở một số dự án như CEO-dol Mart, nhưng với Heo’s Diner anh lần đầu đóng vai nam chính.

Trong Heo’s Diner, Xiumin vào vai Heo Gyun, một nhà tư tưởng tiến bộ thời Joseon, đồng thời cũng là một người đam mê ẩm thực. Một bất ngờ xảy đến khiến anh du hành thời gian đến 400 năm sau, có mặt ở Seoul thời hiện đại. Để có thể hòa nhập vào cuộc sống mới, anh xin làm việc ở một nhà hàng địa phương và một sự cố đã vô tình đẩy anh vào vai trò bếp trưởng.

Bảo Hiểm Ly Hôn (31/3)

Diễn viên: Lee Dong Wook, Lee Kwang Soo

Nhân vật chính của Bảo Hiểm Ly Hôn là anh chàng “hoàn hảo” No Gi Jun (Lee Dong Wook), một người có vẻ ngoài chỉn chu, tốt nghiệp từ một trường đại học nổi tiếng ở nước ngoài; nhưng đời sống hôn nhân lại không được “rực rỡ”. Anh kết hôn ba lần, cũng ly hôn ba lần. Cứ mỗi lần ly hôn, trái tim lẫn ví tiền của anh lại một lần “tổn thương”.

Tuy nhiên, No Gi Jun không ngần ngại chia sẻ các câu chuyện về ly hôn của mình, bất chấp mọi định kiến xung quanh. Làm việc tại nhóm phát triển sản phẩm của một công ty bảo hiểm, No Gi Jun quyết định sử dụng “kinh nghiệm” cá nhân để tạo ra một hợp đồng bảo hiểm đặc biệt tập trung vào ly hôn, với ý tưởng rằng ly hôn là một “thảm họa” bất ngờ xảy đến trong cuộc sống của một người.