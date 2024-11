Tuổi trẻ Nghệ An ứng dụng công nghệ trong tham gia bảo đảm an toàn giao thông

Vừa qua tại huyện Thanh Chương, Tỉnh Đoàn Nghệ An tổ chức Cuộc thi “Ứng dụng công nghệ trong công tác đảm bảo an toàn giao thông” năm 2024 với sự tham gia của 3 đội thi.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Mạnh Phong, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An bày tỏ mong muốn các đoàn viên thanh niên phát huy vai trò và trách nhiệm của mình trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Đề nghị các cấp bộ đoàn, đặc biệt đoàn các trường học đẩy mạnh hệ thống phát thanh trường học, xây dựng các kênh truyền thông trên mạng xã hội để nâng cao ý thức chấp hành nghiêm pháp luật về An toàn giao thông trong đoàn viên, thanh niên học sinh.

Đồng chí cũng khuyến khích các đơn vị, các đoàn viên thanh niên đóng góp trí tuệ thông qua việc đề xuất các mô hình, ý tưởng và giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an toàn giao thông, góp phần xây dựng hệ thống giao thông thông minh, hiện đại.

Tham gia Cuộc thi có 3 đội thi đại diện các khối 10, 11, 12 của trường THPT Nguyễn Cảnh Chân. Trải qua 2 phần thi chính: Phần 1 kiến thức chung, được BTC chuẩn bị các gói câu hỏi ngẫu nhiên, thành viên trong đội thi độc lập trả lời các câu hỏi trên ứng dụng Quizizz, mỗi gói câu hỏi gồm 30, điểm các đội thi được tính bằng điểm trung bình chung của các thành viên.

Phần thi thứ 2: Phần giới thiệu các mô hình sáng tạo. Các đội thi dự thi bằng hình thức thuyết trình có sử dụng các công cụ hỗ trợ như: slide, video clip, mô hình… các sản phẩm số (app, phần mềm, ứng dụng trên máy tính và các thiết bị điện tử; thiết bị kỹ thuật; mô hình công nghệ…) với 1 trong 3 chủ đề: ý tưởng giải pháp phòng, chống ùn tắc giao thông; ý tưởng giải pháp nâng cao ý thức, trách nhiệm của người tham gia giao thông; ý tưởng giải pháp phát hiện, ngăn chặn vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông.

Kết quả, Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất dành cho đội thi khối 11; đồng giải Nhì cho đội khi đến từ khối 10 và 12.