Tween 2K12 đam mê lịch sử, muốn quảng bá hình ảnh Việt Nam đi khắp thế giới

HHT - Nhờ đam mê với lịch sử và văn hóa truyền thống Việt Nam mà Wang An Nam đã trở thành Nam vương Du lịch Thanh thiếu niên toàn cầu 2025.

Đầu năm 2025, cái tên Wang An Nam được chú ý khi giành được ngôi vị quán quân của cuộc thi Tìm Kiếm Đại Sứ Văn Hóa Việt Nam Quốc Tế.

An Nam rất đam mê nghiên cứu lịch sử nước nhà và tự hào về truyền thống văn hóa của cha ông ta . Trong chung kết Tìm Kiếm Đại Sứ Văn Hóa Việt Nam Quốc Tế, An Nam có màn thuyết trình về bộ trang phục lấy cảm hứng từ thời kỳ Hùng Vương cực kỳ ấn tượng. Trước đó, ở vòng bán kết thì An Nam còn tìm hiểu và giới thiệu về làng gốm cổ Bát Tràng.

Trước khi đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss and Mister Tourism Junior Global 2025 (Hoa hậu và Nam vương Du lịch Thanh thiếu niên toàn cầu), Wang An Nam đã có 6 năm liền là học sinh xuất sắc, từng giành huy chương đồng cuộc thi Khoa học Đông Nam Á, giải đồng cuộc thi Tiếng Anh quốc tế Asmo, giải đồng cuộc thi Khoa học quốc tế Asmo.

Mới đây, cậu bạn đã trở thành Nam vương Du lịch Thanh thiếu niên Toàn cầu 2025 sau rất nhiều vòng thi trình diễn trang phục truyền thống, tài năng, trang phục dạ hội và phần ứng xử. Wang An Nam ghi điểm nhờ phong thái tự tin, gương mặt sáng sân khấu cùng vốn kiến thức phong phú về văn hóa du lịch Việt Nam.

Suốt cuộc thi, An Nam đã tích cực quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam theo nhiều cách khác nhau. Cậu bạn chọn mặc những bộ trang phục truyền thống đặc trưng, luôn chủ động giao lưu, chia sẻ câu chuyện về quê hương mình với bạn bè quốc tế để các bạn hiểu hơn và yêu quý Việt Nam nhiều hơn. An Nam còn mang theo cả những món quà nhỏ như móc đeo chìa khoá, dán tủ lạnh có hình danh lam thắng cảnh Việt Nam để tặng các thí sinh khác.

An Nam kể rằng khi được xướng tên cho danh hiệu Nam Vương, cậu bạn thấy vô cùng hạnh phúc lẫn vinh dự khi được góp một phần nhỏ bé để hình ảnh Việt Nam lan toả ra thế giới. An Nam rất hào hứng với vai trò đại sứ du lịch trẻ để lan tỏa những điều tốt đẹp của đất nước đến bạn bè khắp thế giới.