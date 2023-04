Tween Tiểu học Đoàn Thị Điểm tham gia trao đổi sách hay, sẻ chia kiến thức mới

HHT - Văn hóa đọc với tween Tiểu học Đoàn Thị Điểm không phải một khái niệm xa lạ, bởi năm học nào các bạn ấy cũng được tham gia Ngày hội Đổi sách - Đọc sách gồm nhiều hoạt động hấp dẫn do nhà trường tổ chức.

Sáng đầu tuần ngày 17/4 là một ngày đặc biệt trong khuôn viên trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm. Trước giờ chào cờ đầu tuần, khu vực hành lang của lớp nào cũng nhộn nhịp sắp xếp gian hàng đổi sách để kịp tham gia Ngày hội Đổi sách - Đọc sách 2023 do nhà trường tổ chức. Cụ thể, tween sẽ đóng góp sách truyện vào gian hàng đổi sách của lớp mình, mỗi quyển sách tương ứng với 1-3 phiếu đổi sách. Các bạn cũng được sử dụng phiếu để đổi lấy cuốn sách mình yêu thích.

Buổi khai mạc Ngày hội Đổi sách - Đọc sách 2023 được khuấy động nhờ tiết mục văn nghệ Kings and Queens đến từ lớp 2A4. Đây cũng là màn biểu diễn đã xuất sắc giành giải trong cuộc thi Đoàn Thị Điểm's Got Talent tổ chức mới đây. Giữa chương trình, một tiết mục được dàn dựng cẩn thận khác - "Nét học trò" cũng là phần thi nổi bật đến từ Đoàn Thị Điểm's Got Talent đó!

Không chỉ các tiết mục văn nghệ sôi nổi, học sinh TH Đoàn Thị Điểm còn tham gia nhiều hoạt động hấp dẫn khác như hỏi nhanh đáp nhanh kiến thức xã hội và các quyển sách hay, trò chơi đoán tên sách, thử thách "Nghe thấu đoán tài". Ở thử thách này, tween sẽ được nghe một câu chuyện, một đoạn trích nào đó và phải đoán xem ai là người đang đọc đoạn trích này. Hóa ra đây lại chính là những bài đọc xuất sắc đến từ cuộc thi Đọc diễn cảm - sân chơi giúp tween thể hiện cảm xúc qua giọng đọc.

Hoạt động chính của ngày hội là quá trình đổi sách sôi nổi diễn ra tại các lớp học. Ở khu vực hành lang, lớp nào cũng bày gian hàng gồm truyện tranh, truyện chữ, sách kiến thức khoa học...

Bạn Phương Anh (học sinh khối 4, TH Đoàn Thị Điểm) chia sẻ rằng đây là một hoạt động giúp bạn ấy có cơ hội tiếp cận nhiều đầu sách hay: "Những cuốn sách chúng mình đã đọc xong sẽ được trao đến tay chủ nhân mới, tiếp tục hành trình gieo tri thức tới một người bạn khác. Vì sách đem đến ngày hội đều được gìn giữ, chọn lọc cẩn thận nên bạn sẽ có cảm giác như nhận một quyển sách mới tinh".

Khép lại Ngày hội Đổi sách - Đọc sách 2023, chắc hẳn mỗi bạn học sinh tại trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm đều bỏ túi không ít sách hay và cả những kiến thức mới mẻ - bổ ích từ ngày hội này đấy!