Until I Destroy My Husband's Family: Bộ phim Nhật Bản này có gì mà gây xôn xao?

HHT - Bộ phim Nhật Bản "Until I Destroy My Husband's Family" đang khiến dân mạng rầm rộ vì tình tiết người vợ lên kế hoạch trả thù người chồng đã lén cô ngoại tình suốt 17 năm.

Lên sóng chính thức từ ngày 8/7 trên đài TV Tokyo, bộ phim Nhật Bản mang tên Until I Destroy My Husband's Family (tựa Việt: Cho Đến Khi Tôi Phá Huỷ Gia Đình Của Chồng Tôi) bất ngờ "gây sốt" cõi mạng trong thời gian gần đây. Các trích đoạn phim được chia sẻ liên tục trên TikTok mang về lượt xem và tương tác khủng, có những video lên tới triệu view.

Until I Destroy My Husband's Family có nội dung xoay quanh nữ chính Kisaragi Minori - một giáo viên trung học xinh đẹp, tài giỏi. Nhìn từ ngoài vào, Minori khiến ai nấy ghen tị khi có sự nghiệp vững chắc và hôn nhân hạnh phúc. Chồng của Minori - anh Yudai là một doanh nhân thành đạt, yêu vợ con hết mực. Tuy nhiên, tất cả hoá ra chỉ là vẻ bề ngoài.

Yudai có một bí mật, đó là anh đã ngoại tình suốt 17 năm. Gây sốc hơn, Yudai và cô nhân tình tên Riko này còn sống chung, có với nhau người con trai đã lớn là Wataru. Minori bắt đầu nghi ngờ và lén theo dõi anh sau khi xem những tin nhắn, cuộc gọi trong điện thoại của chồng. Khoảnh khắc Minori trông thấy Yudai và Wataru cùng đi lựa quà cho Riko trở nên viral trên TikTok, cũng là khởi đầu cho câu chuyện trong phim.

Kể từ đó, Minori lên kế hoạch để trả thù, vạch mặt người chồng tệ bạc cùng cô nhân tình kia. Không có những màn đánh ghen "thật cháy" như các bộ phim có chủ đề tương tự, Until I Destroy My Husband's Family cho thấy một mặt khác có phần im ắng nhưng thâm sâu hơn rất nhiều. Đây cũng là điểm thú vị khiến khán giả thích thú, bị cuốn vào bộ phim khi từng bước trong kế hoạch của Minori được thể hiện chậm rãi nhưng khá hồi hộp. Đối mặt với "chính thất", Riko lại trở nên yếu thế, cho thấy một hình ảnh hiếm khi thấy trên màn ảnh, khuôn mẫu về kẻ thứ ba thường trơ tráo, mặt dày. Người vợ nắm trong tay cục diện của phim là điều khiến người xem không khỏi thích thú.

Trên MXH, thông tin về Until I Destroy My Husband's Family bắt đầu được săn đón nồng nhiệt. Nhiều cư dân mạng để lại bình luận khen ngợi phim, nhất là quá trình nữ chính trả đũa những người đã làm cô tổn thương. Sự gay cấn được đẩy lên đỉnh điểm, người xem đôi khi còn lo lắng hộ cho cô nhân tình Riko vì Minori tính toán quá khó lường. Một số đánh giá của khán giả Việt bên dưới một bài đăng nhận về hàng chục nghìn lượt like như sau:

- Phim Nhật kịch bản lúc nào cũng đỉnh, chẳng qua không được PR nhiều như phim Hàn thôi.

- Coi review thôi mà sợ giùm bà tiểu tam, cô vợ cao tay quá.

- Đừng dùng cuộc đời xinh đẹp của mình ở bên người không yêu thương mình và nhất là đừng dùng để trả thù ai cả. Nhưng đứng ở ngoài xem drama vậy cũng thú vị.

Hiện tại Until I Destroy My Husband's Family phát sóng mỗi tuần một tập vào vào thứ Hai hằng tuần. Phim tổng cộng có 7 tập.