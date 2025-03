V-BLINKs tung loạt project tiếp ứng trước thềm cuộc hẹn với Jisoo BLACKPINK

HHT - Trước giờ G, cộng đồng V-BLINKs đã chuẩn bị các project lớn nhỏ để đón Jisoo một cách chu đáo nhất, cùng lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ với “chị đại” của BLACKPINK.

Chỉ còn 2 ngày nữa là tới cuộc hẹn của Jisoo BLACKPINK với các fan Việt trong fan meeting Lights, Love, Action! diễn ra vào lúc 18h ngày 30/3 tại Cung thể thao Điền kinh Mỹ Đình, Hà Nội.

JISOONLY - cộng đồng fan với hơn 411K người theo dõi, hiện đã tung ra 5 project đồng hành cùng sự kiện fan meeting. Trong đó, ấn tượng nhất phải kể đến booth check-in mang theo sắc tím của album Amortage bên lề sự kiện fan meeting tại Cung thể thao Điền kinh Mỹ Đình.

Để “khu vườn hoa” được phê duyệt, JISOONLY đã mang “dự án” lên mạng xã hội X, từ đó nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của các FC quốc tế, hỗ trợ JISOONLY liên tục tag BLISSOO (công ty của Jisoo) trên mạng xã hội. Với nỗ lực không ngừng nghỉ, BLISSOO không chỉ biết tới dự án của JISOONLY mà còn cùng BTC sự kiện phê duyệt kế hoạch dựng booth check-in, cũng như “thông qua” việc nhận quà tặng của fan Việt gửi đến Jisoo.

Cũng trong ngày diễn ra cuộc hẹn, JISOONLY đã “đặt chỗ” để phát video quảng bá fan meeting Lights, Love, Action! cùng MV earthquake, kèm dòng chữ “Jisoo, Welcome back to Vietnam” trên màn hình LED Liễu Giai (Hà Nội) trong khung giờ từ 6h - 12h30 và từ 13h - 23h ngày 30/3.

Màn hình LED này với diện tích hơn 270 mét vuông, trên mặt tiền tòa nhà Capital Place, ước tính lưu lượng nơi này lên tới 275K người/ ngày và tầm nhìn xa hơn 200m sẽ giúp Jisoo nổi bần bật và được trông rõ từ mọi hướng.

Bên cạnh đó, JISOONLY cũng đang chuẩn bị 10 bộ cờ phướn rực rỡ, sẽ được đặt gần khu vực booth check-in của FC và những điểm đông người để các V-BLINK dễ dàng check-in trong ngày diễn ra fan metting.

Đi sự kiện, các BLINK còn được nhận quà khi JISOONLY dự kiến sẽ phát 5.000 phần quà gồm: 1 banner (cỡ 10x30cm) và 2 tấm photocard - để các fan cùng phủ tím Cung Thể thao Điền kinh Mỹ Đình. Banner của Jisoonly đã được BTC và BLISSO phê duyệt, được phép mang vào fan meeting. Thiết kế của banner ngoài sắc tím chủ đạo, còn được lồng ghép các địa danh nổi tiếng của Hà Nội.

Ngoài ra, với mong muốn Hà Nội - chặng dừng chân cuối cùng của Lights, Love, Action! sẽ có khoảnh khắc để đời, hiện JISOONLY đang “rủ rê” các V-BLINK cùng học thuộc ca khúc Your Love và tải ảnh nền màu tím về điện thoại, để tạo thành một biển tím tại cuộc hẹn cuối tuần này. Theo bật mí, JISOONLY sẽ chuẩn bị 3.000 tờ poster in lời bài hát Your Love cùng hướng dẫn tạo biển màu tím để tặng các fan khi tham gia sự kiện.

Ngoài ra, trước cuộc hẹn với Jisoo, bạn nhớ ghé booth check-in mang tên "Soo in Hanoi" của BPVNFC BlackPinkVietnam FC tại cổng chính của Cung Thể thao Điền kinh Mỹ Đình nữa nhé! BPVNFC bật mí đã chuẩn bị một chiếc booth sống ảo xịn xò để các V-BLINK có thể cùng nhau lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ. Booth sẽ có backdrop và standee thiết kế các chi tiết in nổi cùng ảnh 3D của Jisoo. Đặc biệt là ghé booth rồi, bạn không chỉ có ảnh đẹp mang về, mà còn được tặng thêm cả quà lưu niệm nữa đấy!

“Mạn Thiên Vũ Kỳ - Hanoi in love with Jisoo” - là một project do To my dearest Jisoo khởi xướng, hẹn các V-BLINKs ghé tới cung đường Trần Hữu Dực (cạnh 2 mặt cổng Cung Cung thể thao Điền kinh Mỹ Đình, Hà Nội) để chụp cùng bộ 15 phướn chào đón Jisoo trong hai ngày 29/3 và 30/3.

Một khi đã có booth check-in thì không thể thiếu food truck rồi. Theo bật mí từ Chuu tiệm tạp hóa thì sẽ có một xe food truck chờ các V-BLINKs bên lề buổi fan meeting, nên các bạn fan nhớ ghé thật sớm để đổi vé, đổi quyền lợi của vé, cũng như “bung lụa” với các hoạt động bên lề do các FC tổ chức nhé!

