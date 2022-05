Vẫn là thử thách "See Tình" nhưng vũ đạo nhìn lạ lắm, từ sao Việt đến Hàn đều "gét gô"!

HHT - Ca khúc "See Tình" của Hoàng Thùy Linh đã ra mắt từ lâu, nhưng vẫn đang làm mưa làm gió trên Tóp Tóp. Gần đây, một chiếc trend mới đã được tạo ra với "nền nhạc nọ, cắm vào vũ đạo kia" giữa ca khúc "See Tình" và "Sorry, Sorry". Chủ nhân của bản hit "Sorry, Sorry" cũng đã có một màn bắt trend siêu mượt.