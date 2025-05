Vẻ đẹp vượt thời gian của Tiểu chủng viện Làng Sông: Kiến trúc ngỡ ở trời Âu

HHT - Giữa vùng quê yên bình ở Tuy Phước, Bình Định, có một điểm tham quan nổi tiếng được nhiều bạn trẻ tìm kiếm "in-tư" dạo gần đây - đó chính là Tiểu chủng viện Làng Sông. Đây là tọa độ lý tưởng cho những du khách yêu thích không gian thanh bình và yên tĩnh.

Tiểu chủng viện Làng Sông tọa lạc tại thôn Quảng Vân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, Bình Định. Được xây dựng vào giữa thế kỷ XIX, nơi đây từng là tòa giám mục và nhà in lớn của địa phận Đông Đàng Trong. Trước đây, nhà thờ Làng Sông chủ yếu được sử dụng như một tu viện dành cho tiểu chủng sinh đến tầm đạo và tu dưỡng. Nhưng ngày nay, nhà thờ không còn hoạt động đào tạo tu sĩ mà đã trở thành một điểm đến tâm linh và tham quan du lịch.

Tiểu chủng viện Làng Sông gây ấn tượng với cổng vòm cao vút cùng những đường nét hoa văn tinh xảo. Bên cạnh đó, một trong những background mà các tín đồ mê “sống ảo” không nên bỏ lỡ là dãy hành lang dài với những mái vòm uốn cong mềm mại. Ngoài ra, góc check-in quen thuộc của du khách khi ghé đến nơi đây là tại tượng Đức Mẹ, đứng ở vị trí này có thể lấy được toàn cảnh của nhà thờ phía sau, nhìn tựa như một tòa lâu đài cổ kính.

Không chỉ thế, khuôn viên nhà thờ còn khiến nhiều du khách mê mẩn với những hàng cây cổ thụ rợp bóng mát, những thảm cỏ xanh mướt điểm xuyến vài bông hoa, tạo nên một bầu không khí thanh bình và yên tĩnh. Nhiều netizen nhận xét họ cảm giác được “chữa lành” khi đến nơi đây.

Đến Làng Sông, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng một công trình mang kiến trúc Gothic cổ kính hơn 170 năm tuổi, mà còn được bước vào mạch nguồn văn hóa dân tộc, nơi từng đặt những viên gạch đầu tiên cho hành trình của chữ Quốc ngữ. Ngoài ra, những trang sách in đầu tiên bằng chữ Việt bằng công nghệ in thủ công cũng được ra đời tại nơi đây.

Phòng trưng bày nhà in Làng Sông là một điểm đến cực thú vị cho những ai muốn khám phá về lịch sử và văn hóa in ấn ở Việt Nam. Khi bước vào bên trong, du khách sẽ bị thu hút bởi không gian cổ kính với hàng trăm tài liệu, sách vở được bảo quản, trưng bày cẩn thận và sắp xếp theo thứ tự năm xuất bản giúp du khách có cái nhìn tổng quan về sự phát triển của in ấn qua từng thời kỳ.

Thời gian mở cửa đón khách tham quan tại Tiểu chủng viện vào buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 14 giờ đến 17 giờ 30, trừ các ngày tĩnh tâm sẽ có thông báo riêng. Đặc biệt, khi ghé đến nơi đây, du khách cần lưu ý lựa chọn trang phục phù hợp, đảm bảo kín đáo và lịch sự, giữ trật tự, không gây ồn ào cũng như chấp hành các quy định của ban quản lý nhà thờ để có những trải nghiệm tuyệt vời và “săn” được album ảnh chất lượng nhất.