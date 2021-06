Vì sao con của William - Kate là Hoàng tử, Công chúa, nhưng con Harry - Meghan thì không?

HHT - Con gái mới sinh của nhà Harry - Meghan sẽ không có tước hiệu Công chúa, cũng như cậu bé Archie không phải là Hoàng tử, trong khi các con của William - Kate đều là Hoàng tử và Công chúa. Meghan đã từng cho rằng Hoàng gia làm như vậy để không cho các con của cô tước hiệu. Nhưng thực tế không phải như vậy.

Em bé gái Lilibet của nhà Harry - Meghan sẽ không có tước hiệu Công chúa, và điều đó không nằm ở việc cha mẹ em quyết định có nhận hay từ chối tước hiệu.

Trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 3, Meghan đã khiến nhiều người băn khoăn khi nói rằng Hoàng gia đã bỏ tước hiệu Hoàng tử của cậu bé Archie (con trai của Harry - Meghan) từ trước khi cậu bé ra đời. Meghan cũng nói, cô cảm thấy rằng các quy định đã được thay đổi một cách không công bằng đối với con của cô.

Khi ấy, Meghan nói: “Trong những tháng tôi mang thai, chúng tôi có những cuộc trò chuyện liên tiếp rằng, thằng bé (Archie) sẽ không nhận được sự bảo vệ, sẽ không được trao cho một tước hiệu”.

Tuy nhiên, hẳn là Meghan đã hiểu nhầm gì đó, bởi các chuyên gia nghiên cứu về Hoàng gia Anh khẳng định rằng, không phải Hoàng gia mới thay đổi quy định, mà một quy định từ năm 1917 mới là lý do khiến Archie - và bây giờ là Lilibet - không có tước hiệu Hoàng tử hoặc Công chúa, cũng chưa được dùng chữ HRH (His/ Her Royal Highness, để chỉ các thành viên cao cấp của Hoàng gia).

Trong văn bản được ký bởi Vua George V - ông của Nữ hoàng, thì tước hiệu Hoàng tử/ Công chúa chỉ dành cho các cháu, là con của các con trai của Người Đứng Đầu, nhưng có ngoại lệ là "con trai cả của con trai cả của Thân vương xứ Wales”.

Theo quy định này thì trong hàng chắt của Nữ hoàng, chỉ có con trai lớn nhất của William và Kate, tức là George, mới có tước hiệu Hoàng tử.

Tuy nhiên, trước khi George ra đời thì Nữ hoàng đã ra một văn bản mới để đảm bảo rằng tất cả các em của George - tức là tất cả các con của vị Vua tương lai William - sẽ nhận được tước hiệu tương tự. Do đó, Charlotte và Louis (con thứ hai và ba của William - Kate) mới trở thành Công chúa và Hoàng tử.

Còn Archie và Lilibet - con của Harry và Meghan - sẽ chỉ trở thành Hoàng tử và Công chúa khi ông của hai bé, tức là Thái tử Charles, lên ngôi Vua. Bởi khi đó, Archie và Lilibet là cháu của Người Đứng Đầu.

Cho nên, việc Meghan từng nói rằng Hoàng gia thay đổi quy định để con cô không được làm Hoàng tử là không chính xác. Và bây giờ, việc bé Lilibet không có tước hiệu Công chúa như con gái Charlotte của nhà William - Kate cũng là đúng theo quy định từ lâu chứ không phải do sự thay đổi nào mới đây cả.

Thục Hân