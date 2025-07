Vì sao cuộc thi Hoa hậu Việt Nam kiên định với yêu cầu không phẫu thuật thẩm mỹ?

HHT - Tại buổi Họp báo Gặp gỡ chào đón Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024, một lần nữa vấn đề phẫu thuật thẩm mỹ lại được truyền thông đặt câu hỏi. Đại diện BTC cuộc thi đã có câu trả lời về việc vì sao Hoa hậu Việt Nam kiên định với yêu cầu không phẫu thuật thẩm mỹ, và sau khi đăng quang, Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 có được can thiệp thẩm mỹ hay không.

Về quan điểm của BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam nếu người đẹp đạt danh hiệu can thiệp thẩm mỹ sau cuộc thi, nhà báo Lê Xuân Sơn - nguyên Tổng biên tập báo Tiền Phong - Trưởng Ban cố vấn cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 - cho biết: BTC, ban cố vấn đã bàn bạc kỹ lưỡng về tiêu chí của cuộc thi, đặc biệt là tiêu chí về vẻ đẹp nguyên bản.

“Các kỳ Hoa hậu Việt Nam trước đây khi tôi còn giữ vị trí Trưởng BTC, chúng tôi chịu rất nhiều sức ép bởi có nhiều có ý kiến cho rằng nên để thí sinh đã can thiệp thẩm mỹ tham gia vào cuộc thi. Tôi cho rằng Hoa hậu Việt Nam nên kiên trì với tiêu chí vẻ đẹp tự nhiên. Chúng tôi không phản đối việc phẫu thuật thẩm mỹ vì điều đó giúp người phụ nữ đẹp hơn, tự tin hơn. Nhưng vẻ đẹp tự nhiên cũng rất đáng quý, phải có một cuộc thi tôn vinh vẻ đẹp ấy của người phụ nữ."

Ông Lê Xuân Sơn khẳng định Hoa hậu Việt Nam không có quy định nào về việc cấm thí sinh can thiệp thẩm mỹ sau đăng quang, các cuộc thi nhan sắc quốc tế cũng đã chấp nhận thí sinh can thiệp thẩm mỹ. BTC hoan nghênh thí sinh giữ vẻ đẹp tự nhiên. Tuy vậy, sau này nếu các cô gái có quyết định can thiệp để ngoại hình hoàn thiện hơn, BTC hoàn toàn nhất trí.

Tại buổi họp báo, trả lời câu hỏi có gặp áp lực trước nhiệm kỳ thành công của người tiền nhiệm là Hoa hậu Thanh Thủy hay không, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh cho biết cô có áp lực nhưng đây cũng là động lực để cô thúc đẩy bản thân hoàn thiện mỗi ngày: “Mỗi người sẽ có cách làm khác nhau, tôi sẽ thực hiện nhiệm kỳ theo cách của riêng mình, nhưng cả tôi và Hoa hậu Thanh Thủy đều mong muốn lan tỏa được những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng, xã hội.”

Người đẹp Trần Ngọc Châu Anh cho biết, danh hiệu Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 là cột mộc đặc biệt và may mắn của mình: “Tôi mong mình có thể hoàn thành đồng thời nhiệm vụ trong quân đội và tân Á hậu của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024. Đến với cuộc thi, tôi muốn lan toả hình ảnh phụ nữ trong quân ngũ kỷ cương, trí tuệ, giàu lòng nhân ái và sẵn sàng hội nhập. Hôm nay, tôi thử sức ở lĩnh vực mới, đứng trên sân khấu catwalk là thử thách. Tôi hy vọng lan toả giá trị tích cực, tạo động lực cho bạn trẻ dám thử thách, dám ước mơ và nỗ lực chinh phục ước mơ.”

Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi nói cô tự hào về quê hương Hải Phòng. Theo người đẹp, ngày 1/7 đánh dấu sự kiện trọng đại, ý nghĩa với quê hương Hải Phòng. Vân Nhi kỳ vọng sau khi sáp nhập, quê hương sẽ có bước phát triển mới về kinh tế và các lĩnh vực khác, nàng hậu khẳng định: “Vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc, chúng ta đến từ đâu cũng là người con máu đỏ da vàng.”