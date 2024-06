Vì sao đến giờ Xoài Non và Xemesis mới xác nhận ly hôn dù lộ dấu hiệu chia tay từ lâu?

HHT - Xoài Non và Xemesis vướng tin đồn hôn nhân trục trặc từ đầu tháng 5 nhưng nhiều người thắc mắc cớ sao đến giữa tháng 6, hai người mới xác nhận đã đường ai nấy đi?

Từ đầu tháng 5, netizen đã râm ran tin đồn vợ chồng Xoài Non và Xemesis có dấu hiệu rạn nứt như hai người không theo dõi tài khoản của nhau trên mạng xã hội, Xoài Non cũng không còn ở trong căn biệt thự trị giá hàng chục tỷ đồng với chồng mà chuyển sang sống trong một căn hộ chung cư. Khi Xemesis khai trương quán ăn mới, Xoài Non hoàn toàn vắng bóng và cũng không quảng cáo cho công việc kinh doanh của chồng trên trang cá nhân. Khi Xoài Non nhập viện vì sức khỏe có vấn đề cũng không thấy Xemesis xuất hiện để chăm sóc vợ.

Rất nhiều dấu hiệu cho thấy hai vợ chồng không còn bên nhau nhưng cả Xoài Non và Xemesis đều ngó lơ, không trực tiếp đề cập đến tin đồn. Mãi đến chiều 16/6, hai người mới lần lượt lên tiếng xác nhận ly hôn. Cả hai bài đăng đều viết bằng tiếng Anh, đính kèm ảnh cưới, đều gửi lời cảm ơn người cũ vì quãng thời gian hạnh phúc đã qua.

Khi này, khán giả lại thắc mắc không hiểu vì sao đến tận bây giờ Xoài Non và Xemesis mới lên tiếng trong khi tin đồn không ngừng lan rộng, ngày càng có thêm nhiều người bàn luận về cuộc hôn nhân của họ. Nhiều netizen suy đoán hai người đã cân nhắc kỹ để chọn thời điểm công khai tin ly hôn, tránh mang tiếng mượn chuyện cá nhân để gây chú ý trong công việc.

Bởi ngay trước đó, Xemesis vừa mở thêm quán ăn mới với lễ khai trương hoành tráng còn Xoài Non lại làm diễn viên trong MV Ngày Đẹp Trời Để Nói Chia Tay của Lou Hoàng phát hành ngày 13/6. Nhiều cư dân mạng từng nghi ngờ hai người dùng tin đồn rạn nứt hôn nhân để hâm nóng tên tuổi trước khi giới thiệu dự án cá nhân. Có lẽ vì vậy mà Xoài Non và Xemesis phải chờ đến khi quán ăn đã hoạt động ổn định, MV đã ra được vài ngày rồi mới thông báo.