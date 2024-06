Khán giả thấy gì từ bài đăng thông báo chuyện ly hôn của Xoài Non và Xemesis?

HHT - Cuối cùng thì sau bao nhiêu tin đồn và suy đoán của cư dân mạng, Xoài Non đã thông báo ly hôn Xemesis và sau đó, nam streamer cũng lên tiếng xác nhận. Nhưng bài đăng của Xoài Non và Xemesis có chi tiết khiến nhiều người thấy lạ.

Thời gian qua, mạng xã hội lan truyền tin đồn Xoài Non và Xemesis đang gặp trục trặc hôn nhân qua nhiều dấu hiệu như Xoài Non dọn ra ngoài sống riêng, Xemesis chỉ xuất hiện một mình khi khai trương quán ăn mới. Tuy nhiên, cả hai người không hề thanh minh gì về tin đồn này và mãi đến chiều 16/6, Xoài Non mới thông báo ngắn gọn trên trang cá nhân rằng cô và Xemesis đã chấm dứt quan hệ.

Xoài Non gửi lời cảm ơn đến những người yêu mến, ủng hộ hai người nhưng cô rất tiếc phải thông báo rằng mối quan hệ của cô và Xemesis đã kết thúc. Cuối cùng, Xoài Non gửi lời cảm ơn chồng cũ vì “đã làm thanh xuân của em trở nên tươi đẹp”.

Có thể thấy thông báo của Xoài Non rất ngắn gọn, đủ ý, không quên gửi lời cảm ơn người cũ chứ không hề "bóc phốt" hay kể xấu đối phương như thiên hạ dự đoán. Xoài Non cũng không đề cập đến lý do hai người tan vỡ, giúp cho bài đăng tưởng như rất buồn rầu, nặng nề trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều.

Ngay sau đó, Xemesis cũng hồi âm lại Xoài Non bằng tâm thư còn da diết hơn. Nam streamer cảm ơn những gì Xoài Non đã làm cho mình trong 6 năm qua và chúc cô những điều tốt đẹp nhất. Xemesis còn khẳng định "thời gian ở bên em là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong đời anh" và thấy tiếc khi cuộc hành trình của hai người đã đến hồi kết.

Nhiều netizen cũng nhận thấy bài đăng của hai người khá giống thông báo chia tay của nhiều cặp đôi trong showbiz Hoa, Hàn khi họ luôn dành cho nửa kia những lời tốt đẹp chứ không nhân cơ hội này để nói xấu người cũ. Chính vì thế mà cách Xoài Non và Xemesis đối mặt với chuyện chia tay được netizen nhận xét là khá văn minh.

Thông báo này cũng giúp hai người tránh được những suy đoán rằng đang mượn tin đồn trục trặc hôn nhân để quảng bá cho quán ăn mới của Xemesis và MV Ngày Đẹp Trời Để Nói Chia Tay mà Xoài Non làm diễn viên. Nhiều người từng tỏ ý thất vọng nếu cặp đôi nổi tiếng này bày chiêu trò gây chú ý nhưng sau bài đăng của Xoài Non lẫn Xemesis, ai cũng đã biết chuyện ly hôn là thật.