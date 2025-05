Vì sao "Messy" là nhạc phim đầu tiên của Rosé, không phải "Viva La Vida" (Pachinko)?

HHT - "F1" không phải bộ phim đầu tiên giọng của Rosé vang lên, nhưng "Messy" được fan coi là bản OST chính thức đầu tiên trong sự nghiệp của chủ hit "APT.".

Đêm 8/5 theo giờ Việt Nam, MV Messy - nhạc phim của dự án điện ảnh F1 do Rosé thể hiện được phát hành. Rosé đóng vai trò "người thứ ba" kể lại một góc câu chuyện của phim thông qua lời nhạc. Một vài phân cảnh của Brad Pitt và Kerry Condon xuất hiện trong MV.

Messy dễ nghe, cộng thêm chất giọng đặc biệt của Rosé làm tăng chiều sâu và độ cuốn hút. F1 The Album là dự án quy tụ dàn sao đình đám toàn cầu như Ed Sheeran, Doja Cat, Burna Boy, Madison Beer... Phim và toàn bộ album sẽ được phát hành chính thức vào ngày 27/6. Từ bây giờ cho đến khi đó, mỗi tuần sẽ có một đĩa đơn được phát hành để quảng bá và như một cách đếm ngược. Một tuần trước Messy của Rosé, bản nhạc phim Lose My Mind do Don Toliver kết hợp Doja Cat đã được ra mắt.

Messy được người hâm mộ coi là bản nhạc phim chính thức đầu tiên trong sự nghiệp của Rosé. Trước đây, giọng của Rosé cũng vang lên trong tựa phim Pachinko 2. Tuy nhiên, lần tham gia này là một dự án đặc biệt, vì ca khúc cô thể hiện là bản cover Viva La Vida (của Coldplay), chỉ xuất hiện trong trailer và đoạn kết của mùa 2. Nhạc của BLACKPINK từng được chọn làm nhạc nền trong không ít dự án điện ảnh.

Messy đặc biệt vì là một tác phẩm mới toanh, được liệt kê ngay từ đầu trong danh sách soundtrack chính thức của F1 và do Rosé tham gia viết lời. Ca khúc ra mắt ở hạng 38 trên bảng Today's Top Hits của Spotify. Hiện tại, người hâm mộ toàn cầu đang kêu gọi đẩy mạnh stream trên các nền tảng, mua nhạc iTunes để ủng hộ cho dự án mới của nữ thần tượng.