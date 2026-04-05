Video cảnh sát cảnh báo nạn "lừa tình online" quá sáng tạo, càng xem càng cuốn

Dương Kiều

HHTO - Đoạn video cảnh báo vấn nạn "lừa tình" trên mạng của một nam cảnh sát điển trai đến từ Singapore được cư dân mạng "thả tim" nhiệt tình.

Gần đây, một đoạn video đăng trên trang mạng xã hội chính thức của Trung tâm Cảnh sát Khu vực Hougang, Singapore gây chú ý với không chỉ người dân mà còn cư dân mạng châu Á nói chung. Không chỉ cảnh báo người dân cảnh giác với các vụ lừa đảo tình cảm, video còn gây chú ý bởi hình ảnh chàng cảnh sát điển trai tự mình làm mẫu cùng cách dẫn dắt duyên dáng.

Video cảnh báo vấn nạn "lừa tình trên mạng" sáng tạo của nam cảnh sát đến từ Singapore. Nguồn: @doctor.benhattan

Video này được đăng tải vào ngày Cá tháng Tư (1/4) với phong cách hài hước, tiểu phẩm đã nhanh chóng "gây bão", thu hút hơn 2,8 triệu lượt xem và hàng trăm nghìn lượt thả tim trên Instagram. Chỉ trong hơn 20 giây, anh cảnh sát có tên Benjamin Cheah gây chú ý với mái tóc được chải chuốt và mặc đồng phục, giải thích cho người xem về những tình huống có thể xảy ra liên quan đến vấn nạn "lừa tình" trên mạng. Anh cho biết chiếc ly anh đang cầm thực chất đang được cầm bởi một người khác, giọng nói mà mọi người đang nghe thực chất từ một đoạn ghi âm và anh chỉ đang nhép theo.

Bất ngờ hơn, máy quay lúc này chuyển sang phải, hé lộ một điều không ai ngờ nữa: Khán giả chỉ đang xem hình phản chiếu của anh trong gương. Video nhấn mạnh thông điệp rằng những người bạn gặp trên mạng có thể không đáng tin như vẻ ngoài, và ai cũng phải hết sức cẩn thận.

Dưới phần bình luận, cư dân mạng nhiệt tình khen ngợi cách truyền tải sáng tạo của nam cảnh sát trong việc nâng cao nhận thức về lừa đảo tình cảm. Một số khác đùa rằng chính nhờ nét điển trai, khí chất của Benjamin mà họ xem video hơn 10 lần, nhờ đó mà thuộc cả lời thoại và dặn dò của anh ở đoạn kết.

Là một cảnh sát đang công tác tại Trung tâm Cảnh sát Khu vực Hougang, Benjamin Cheah hoạt động sôi nổi trên mạng xã hội. Anh tận dụng mức độ lan tỏa của mình để mang đến những nội dung độc đáo, nhưng không kém phần thiết thực và đầy đủ thông tin để tuyên truyền cách bảo vệ bản thân cho người dân.

Benjamin còn quay video về hành trình công tác mỗi ngày của bản thân và đồng nghiệp, hay trải nghiệm giúp đỡ người khác. Trước kia, anh từng gây chú ý bởi video giải cứu một em mèo vướng trên cây.

Nam cảnh sát quay video cực ngầu cùng đồng nghiệp. Nguồn: @doctor.benhattan
Ngoài nội dung về nghề nghiệp, Benjamin còn chia sẻ hình ảnh đời thường như đi du lịch, tập thể dục và tham gia các sự kiện cả trong lẫn ngoài ngành. Trong phần lớn hình ảnh của mình, anh đính kèm chú thích hay những "mẹo vặt" để phát triển bản thân, truyền cảm hứng đến người khác bởi lối sống tích cực, lành mạnh.

Hình ảnh đời thường của nam cảnh sát.
#Benjamin Cheah #cảnh sát Singapore #video gây sốt #trào lưu gây sốt

