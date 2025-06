Video khách nước ngoài suýt gặp tai nạn khi mải quay video cà phê đường tàu

Sự việc xảy ra vào tối 13/6 vừa qua tại khu vực giao giữa đường Trần Phú - Lê Duẩn (quận Hoàn Kiếm), nơi nhiều du khách thường tập trung để trải nghiệm cảm giác “cà phê đường tàu".

Trong đoạn clip, một nhóm khách Tây ngồi uống cà phê sát đường ray, nhiều người trong số đó dùng điện thoại hoặc máy quay để ghi lại cảnh tàu đến gần. Khi đoàn tàu chạy qua, một du khách nam do mải mê quay video đã bất ngờ trượt chân ngã đúng lúc toa tàu thứ tư lao tới.

Tình huống trở nên nguy hiểm khi phần thân anh này nghiêng sát đường ray, rất gần bánh tàu đang chạy. May mắn thay, một số người xung quanh đã kịp thời kéo anh. Một số vật dụng như bàn, ghế và cốc nước đã bị cuốn theo xuống gầm tàu, khiến nhiều người chứng kiến “đứng tim”.

Sự cố ngay lập tức thu hút sự chú ý lớn của dư luận và đặt ra lo ngại nghiêm trọng về an toàn đường sắt tại khu vực vốn được cảnh báo từ lâu. Trả lời báo chí, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương xác minh sự việc, kiểm tra hoạt động của các quán cà phê tại khu vực đường tàu.

Tối 14/6, lực lượng liên ngành gồm công an phường, cảnh sát giao thông và chính quyền địa phương đã tiến hành kiểm tra đột xuất dọc tuyến đường sắt qua địa bàn các phường Điện Biên, Cửa Đông và Hàng Bông. Nhiều chủ quán được yêu cầu dọn dẹp bàn ghế, tắt đèn và đưa khách ra khỏi hành lang an toàn đường sắt. Trung tá Tạ Xuân Hậu, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 1 (Phòng CSGT Hà Nội), cho biết sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt trên tuyến Phùng Hưng - Lê Duẩn, nơi thường xuyên xảy ra tình trạng tụ tập đông người khi tàu chạy qua.

Phố cà phê đường tàu là một điểm đến nổi tiếng với nhiều du khách trong và ngoài nước nhờ trải nghiệm cà phê sát đường ray tàu hoả, kéo dài khoảng 800m đến 2km. Tuy nhiên, khu vực này từng nhiều lần bị cảnh báo và yêu cầu dừng hoạt động từ các cơ quan chức năng do nguy cơ mất an toàn. Trước đó, Hà Nội từng tổ chức cưỡng chế, phạt hành chính các hộ kinh doanh trái phép, với mức phạt từ 5 đến 7,5 triệu đồng đối với hành vi đặt bàn ghế, kinh doanh lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường sắt.