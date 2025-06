Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam: Khi tự hào được viết bởi những điều bình dị nhất

HHT - Những ngày đầu tháng Sáu, phố đi bộ Nguyễn Huệ tiếp tục trở thành tâm điểm thu hút người dân TP.HCM, không chỉ bởi những hoạt động sôi nổi mà còn bởi bầu không khí lắng đọng, chất chứa lòng biết ơn, sự ngưỡng mộ và niềm tự hào sâu sắc.

Đó là những gì mà chuỗi sự kiện Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam - do Cục Công tác chính trị (Bộ Công an) tổ chức đã để lại trong lòng người dân TP.HCM, nhất là với các bạn trẻ. Chương trình được tổ chức nhằm chào mừng 77 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Không chỉ thu hút bằng loạt màn trình diễn võ thuật, nghệ thuật và nghiệp vụ đặc sắc, chương trình còn mang đến một không gian trưng bày đầy xúc động - bảo tàng Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam, nơi lưu giữ những dấu ấn thiêng liêng của lực lượng Công an nhân dân qua nhiều thời kỳ.

Tựa như một thước phim tư liệu sống động, bảo tàng chạm đến trái tim người xem bằng những hiện vật giản dị mà đầy ý nghĩa. Hình ảnh lá đơn tình nguyện ra chiến trường miền Nam viết bằng máu trở thành biểu tượng bất khuất của lòng quả cảm. Những cuốn hồi ký còn dang dở, sổ tay công tác với nét chữ vội vàng, tấm áo bạc màu in hằn dấu thời gian, dòng nhật ký “mãi mãi tuổi hai mươi” hay những tấm huy chương đã bạc màu – tất cả góp phần tạo nên một không gian không chỉ để chiêm ngưỡng, mà để lắng lại, suy ngẫm và trân quý.

Không dừng lại ở không gian trưng bày, chuỗi hoạt động tương tác và trải nghiệm thực tế cũng trở thành “điểm cộng” đặc biệt, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, nhất là tại khu vực của lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ.

Tại đây, bên cạnh việc lắng nghe những chia sẻ chân thực từ các chiến sĩ, người trẻ còn có dịp khoác lên mình bộ trang phục lính cứu hỏa, trực tiếp tham gia các hoạt động mô phỏng như leo dây, vượt chướng ngại vật, tìm lối thoát trong không gian tối. Mỗi trải nghiệm đều là cơ hội quý giá để người trẻ cảm nhận sâu sắc hơn về công việc thầm lặng nhưng đầy cam go của những “người hùng trong lửa đỏ”.

Không khí sự kiện càng thêm sôi động tại khu vực Fanzone, nơi đang được chuẩn bị cho đêm GALA âm nhạc Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam. Không khó để bắt gặp hình ảnh những bạn trẻ đã có mặt từ giữa trưa, không chỉ để giữ vị trí gần sân khấu mà còn để được hòa mình trọn vẹn vào một đêm nhạc ý nghĩa, nơi cảm xúc, âm thanh và niềm tự hào cùng ngân vang.