Vòng Chung kết cuộc thi Chữ đẹp Việt lần 2: "Ước mơ của em" được viết nên từ nét chữ

HHT - Ngày 19/4 tại Trường Tiểu học Cao Bá Quát (Gia Lâm, Hà Nội), hơn 500 thí sinh xuất sắc nhất cả nước đã bước vào vòng Chung kết cuộc thi "Chữ đẹp Việt - lần 2", sân chơi giáo dục mang đậm giá trị nhân văn, kết nối trái tim thầy cô, phụ huynh và học sinh trên khắp mọi miền Tổ quốc qua từng nét chữ.

Hành trình mang tên “Ước mơ của em”

Cuộc thi Chữ đẹp Việt - lần 2 do Công ty Cổ phần Tiền Phong phối hợp cùng Công ty TNHH Thanh Chương (Nhãn hàng Eras) và Câu lạc bộ Chữ đẹp Việt tổ chức, với sự bảo trợ truyền thông của Báo Tiền Phong, Thiên Thần Nhỏ và chuyên trang Hoa Học Trò Online. Cuộc thi được phát động từ tháng 11/2024 với chủ đề “Ước mơ của em”, thu hút hơn 100.000 bài dự thi của học sinh từ lớp 1 đến lớp 5, đến từ 57 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Với mỗi bài viết, các em nhỏ không chỉ thể hiện khả năng viết đúng, viết đẹp, mà còn gửi gắm những suy nghĩ trong trẻo, những ước mơ giản dị mà sâu sắc về gia đình, thầy cô, quê hương, đất nước và cả chính bản thân mình. Những nét chữ nắn nót, chỉn chu, mang theo hơi thở của sự kiên trì, rèn luyện và tình yêu ngôn ngữ - đúng như tinh thần mà cuộc thi hướng đến: “Luyện nét chữ - Rèn nết người".

Vòng Chung kết toàn quốc - Nơi hội tụ của cảm xúc và tài năng

Sau nhiều tháng tổ chức vòng sơ khảo tại hàng nghìn trường học và trung tâm, BTC đã lựa chọn được 500 thí sinh xuất sắc nhất để bước vào vòng thi Chung kết tại Hà Nội.

Sáng ngày 19/4, lễ khai mạc đã diễn ra trong không khí trang trọng, xúc động. Ông Bùi Văn Phượng - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tiền Phong, Trưởng BTC cuộc thi cho biết: “Chữ viết không chỉ là phương tiện học tập, mà còn là chiếc gương phản chiếu tâm hồn và nhân cách của mỗi người. Chúng tôi mong muốn cuộc thi không chỉ là một sân chơi, mà còn là một hành trình nuôi dưỡng thói quen tốt, giúp các em học sinh hình thành tính kiên trì và tinh thần vươn lên trong cuộc sống".

Vòng thi diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế, với sự tham gia giám sát và chấm thi của Ban Giám khảo là các thầy cô giáo, chuyên gia uy tín trong Câu lạc bộ Chữ đẹp Việt. Mỗi bài thi được chấm điểm và lựa chọn kỹ lưỡng dựa trên các tiêu chí: Độ chính xác, tính thẩm mỹ, bố cục trình bày, khả năng diễn đạt nội dung theo chủ đề, và đặc biệt là cảm xúc được truyền tải qua nét chữ.

Điều đặc biệt ở Chữ đẹp Việt - Lần 2 chính là tinh thần lan tỏa. Trong số hơn 100.000 bài dự thi, có hàng nghìn bài viết đến từ các em học sinh vùng sâu vùng xa, các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

BTC đã trao 5 giải Nhất, mỗi giải 10 triệu đồng, quà và giấy chứng nhận cho các thí sinh:

- Trần Bảo Trâm, học sinh lớp 3A, Trường Tiểu học Yên Quang, Ninh Bình.

- Bùi Phương Trinh, học sinh lớp 4A, Trường Tiểu học Yên Quang, Ninh Bình.

- Phạm Huy Hoàng, học sinh lớp 5A, Trường Tiểu học Thị trấn Cát thành, Nam Định.

- Nguyễn Ngọc Phú Bảo, học sinh lớp 2E, Trường Tiểu học Tân An, Bắc Giang.

- Lương Thanh Thảo, lớp 1C, Trường TH&THCS Tân Phong, Vĩnh Phúc.

Ban tổ chức trao 10 giải Nhì, mỗi giải 3 triệu đồng, quà và giấy chứng nhận cho các thí sinh:

Đỗ Thị Hoài An - Trường Tiểu học Quang Minh (Bắc Ninh); Phạm Mai Lâm Đan - Trường Tiểu học Chiến Thắng (Thái Nguyên); Quách Trần Trung - Trường Tiểu học Yên Quang (Ninh Bình); Giang Bảo Nhi - Trường Tiểu học An Hưng (Hà Nội); Bùi Khánh Dự - Trường Tiểu học Yên Quang (Ninh Bình); Phạm Thị Ngọc Lan - Trường Tiểu học Thị trấn Cát Thành (Nam Định); Đặng Khánh Quỳnh - Trường Tiểu học Nghi Phú 2 (Nghệ An); Trần Phạm Gia Linh - Trường Tiểu học Phú Kiết (Tiền Giang); Nguyễn Ngọc Anh Thư - Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (Phú Thọ); Nguyễn Thanh Thủy - Trường Tiểu học Nguyễn Du (Hải Phòng).

BTC cũng đã trao 12 giải Ba, 20 giải Tư và 453 giải Khuyến khích; giải truyền thông, giải địa phương và giải học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đây có thể coi là cuộc thi có “mưa giải thưởng” với 1013 giải tổng trị giá lên tới hơn 500 triệu đồng nhằm động viên, khuyến khích sự rèn luyện, nỗ lực của các em học sinh nhỏ tuổi trên toàn quốc.

Nhà tài trợ đồng hành: Thắp sáng niềm tin từ nét chữ Cuộc thi được tổ chức bài bản, quy mô lớn nhưng hoàn toàn miễn phí với học sinh. Toàn bộ chi phí tổ chức, truyền thông, giải thưởng và hậu cần đều do công ty TNHH Thanh Chương - nhãn hàng văn phòng phẩm Eras tài trợ chính. Đây là năm thứ hai liên tiếp Eras đồng hành, không chỉ với vai trò tài trợ tài chính, mà còn đồng hành cùng các thầy cô tổ chức thi cấp cơ sở, lan tỏa tình yêu chữ viết từ lớp học nhỏ đến sân chơi lớn. Ông Phan Văn Cường - Giám đốc Công ty TNHH Thanh Chương - Chủ tịch CLB Chữ đẹp Việt, Phó trưởng BTC chia sẻ: “Tôi tin rằng một nét chữ đẹp hôm nay là bước đầu của một tương lai đẹp mai sau. Chúng tôi vinh dự được cùng hàng ngàn giáo viên gieo mầm thói quen tốt từ trang vở học trò".