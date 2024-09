Vừa thông báo mở bán CD album, Anh Trai "Say Hi" đã bị fan phản ứng gay gắt

HHT - BTC Anh Trai "Say Hi" vừa thông báo mở bán CD Album bao gồm các bài hát nổi bật được dàn "anh trai" thể hiện trong chương trình. Tuy nhiên, phần đông khán giả đang tỏ ra bức xúc về cách chọn tracklist cũng như tỉ lệ random card bo góc.

Mới đây, đông đảo netizen tỏ ra hào hứng, sẵn sàng "chốt đơn" khi BTC Anh Trai "Say Hi" thông báo mở bán CD album các ca khúc được dàn "anh trai" trình diễn trong 5 live stage. Theo đó, ấn phẩm nhận về bao gồm 1 đĩa CD, 1 Photobook (60 trang bao gồm những khoảnh khắc đáng nhớ và những hình ảnh chưa được công bố), 2 Random Photocards (ngẫu nhiên 2/116 mẫu, trong đó có 1 ảnh selfie độc quyền đêm Chung Kết), 1 Thank-you Poster, 1 Sleeve.

Dẫu vậy, không ít khán giả ngay sau đó đã "xịt keo" khi xem đến tracklist ở phần mô tả phía dưới, ngỡ ngàng vì album chỉ chọn ra 17/32 bài hát nhóm. Trong đó, netizen càng thất vọng hơn khi một số tiết mục lọt Top Trending, nhận về lượt vote cao tại trường quay như No Far No Star, YOU, Bao Lời Con Chưa Nói... vắng mặt trong album.

Đáng chú ý, khi liệt kê tần suất góp mặt của các "anh trai", cư dân mạng phát hiện Captain Boy chỉ góp mặt trong 1 ca khúc nhóm là Chân Thành và ca khúc chủ đề The Star. Đông đảo fan của nam rapper bức xúc, vì một "anh trai" lọt vào Top 16 nhưng số tiết mục xuất hiện còn ít hơn những "anh trai" dừng chân sớm.

Một khán giả thẳng thắn bày tỏ quan điểm, chương trình cần tôn trọng các "anh trai" cũng như người hâm mộ: "Thật ra mua CD không phải để nghe, ở đây toàn là fan nghệ sĩ mua ủng hộ nghệ sĩ, muốn fan họ mua thì ít ra cũng chia bài ra cho hợp lý. Trong này một số "anh trai" có tên gần nửa danh sách, còn có anh thì chỉ có một bài, hay thậm chí không có bài nào nếu không hát ca khúc chủ đề". Trước cách làm "nửa vời" từ BTC, nhiều khán giả đề xuất chương trình có thể chia album thành 2 - 3 đĩa CD.

Không chỉ vướng tranh cãi về cách phân chia bài hát, với vật phẩm card bo góc, nhiều fan bày tỏ "khó chịu vô cùng" khi phải đối diện với màn "test nhân phẩm" cùng NSX. Các ý kiến cho rằng việc random ngẫu nhiên để lấy 2/116 bức ảnh của các "anh trai" là bất hợp lý. Chưa kể, nhiều fan "cảm thấy tiếc tiền khi có thể sẽ nhận về những bức ảnh đã được công khai trước đó".