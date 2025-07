Vùng áp thấp gần Philippines đang mạnh dần, có thể trở thành siêu bão đầu tiên năm nay

HHT - Miền Bắc lại đang có một đợt mưa diện rộng, nhiều nơi đã và sẽ có mưa to đến rất to. Dự báo đợt mưa này bao giờ mới kết thúc? Ở Thủ đô Hà Nội có thể mưa to vào những ngày nào, kéo dài mấy hôm?