Vượt ngàn chông gai, "say hi" New Zealand với "Đến New Zealand đón bình minh mới"

HHT - Hiện nay, hầu hết các điểm đến du học quen thuộc đã và đang thay đổi nhiều chính sách du học tạo nên những khó khăn cho các bạn đang ấp ủ ước mơ học tập tại môi trường quốc tế. Trái ngược với tình hình căng thẳng này, xứ Kiwi - New Zealand đang nhận được nhiều quan tâm nhờ vô vàn các hỗ trợ cho du học sinh Việt, mang đến trải nghiệm học tập “đỉnh nóc, kịch trần, bay phấp phới”.

Đến New Zealand đón muôn vàn phúc lợi

New Zealand đang có hàng loạt những chính sách ưu đãi cho du học sinh quốc tế, đặc biệt là Việt Nam. Theo nhận định của một số công ty tư vấn du học, thời gian xét hồ sơ xin visa du học New Zealand nhanh hơn nhiều nước (hiện khoảng 3-4 tuần).

Nhiều trường đại học hàng đầu tại New Zealand như Đại học Canterbury, Đại học Massey, Đại học Otago chấp nhận xét nhập học dựa trên điểm học bạ lớp 12 với điểm trung bình (GPA) từ 8.0 trở lên, thay vì phải đợi đến khi có kết quả thi Tốt nghiệp THPT. Qua đó, teen “bỏ túi” nhiều cơ hội ứng tuyển với hai kỳ nhập học chính là tháng Hai và tháng Bảy hàng năm. Với thư mời nhập học không điều kiện (unconditional offer), teen đã có thể tiến hành xin thị thực sinh viên và sớm “khăn gói” cho hành trình du học.

Cùng với đó là các chương trình học bổng chính phủ bậc trung học dành riêng cho người Việt (New Zealand School Scholarships - NZSS) và học bổng bậc sau đại học (Manaaki New Zealand Scholarships).

“Giao diện” quốc tế, “hệ điều hành” tiết kiệm chi phí và thời gian

New Zealand còn cung cấp nhiều lựa chọn du học tiết kiệm chi phí và thời gian.

Chẳng hạn, nếu teen mong muốn rút ngắn thời gian học để bước vào đại học ngay sau khi hoàn tất lớp 11 để có thể đi làm từ năm 21 tuổi (sớm hơn một năm so với chương trình học thông thường), Chương trình dự bị đại học (Foundation) chính là “đẹt-ti-ni”. Hay để du học với chi phí “hạt dẻ” hơn, bạn có thể dành 1-2 năm học tại Việt Nam, sau đó chuyển tiếp đến New Zealand để hoàn thành phần còn lại của bậc đại học với Chương trình liên kết, chuyển tiếp quốc tế (Joint Programme).

Còn với những bạn vẫn chưa đạt đủ điều kiện để tham gia bậc đại học của New Zealand, thì Chương trình chứng chỉ tương đương năm Nhất đại học (Diploma hoặc University Transfer Programme) sẽ cho teen cơ hội được dự tuyển với điều kiện xét nhập học thoáng hơn. Chương trình diễn ra trong một năm học, có giá trị tương đương năm Nhất. Sau khi hoàn thành chương trình, người học được cấp chứng chỉ và chuyển tiếp lên năm Hai đại học với chuyên ngành phù hợp.

Đến xứ Kiwi cùng “bảo bối” chất lừ

Với những chính sách ưu ái của chính phủ New Zealand, cùng nhu cầu của nhiều bạn trẻ mong muốn được học tập và làm việc tại môi trường quốc tế, báo Hoa Học Trò và Cơ quan giáo dục New Zealand tại Việt Nam đã hợp tác phát hành một quyển sách toàn diện về điểm đến New Zealand: “Đến New Zealand đón bình minh mới”.

Cuốn sách giống như một tập bách khoa toàn thư, giải đáp mọi thắc mắc của teen và phụ huynh về hành trình du học tại New Zealand. Với các thông tin chính thống và mang tính cập nhật về ngành học, trường học, chương trình học, các cấp học…, teen có thể bắt đầu lên kế hoạch cho hành trình của mình từ A đến Z.

Đến New Zealand đón bình minh mới còn đem đến những chia sẻ về cơ hội việc làm sau tốt nghiệp tại xứ sở Kiwi, thông tin quý giá về thị trường lao động, cập nhật những ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng cao, cũng như những kỹ năng cần thiết để thành công trong môi trường làm việc quốc tế.

Đặc biệt, ấn phẩm không chỉ là “cạ cứng” đắc lực cho các bạn trẻ có dự định vi vu đến xứ Kiwi hay ấp ủ giấc mộng du học, mà còn dành cho “người chơi hệ” thích du lịch, yêu thiên nhiên, mê đọc những câu chuyện thú vị về những nét văn hóa độc đáo và lối sống đáng học hỏi của quốc gia nằm ở phía Nam bán cầu này.

Nội dung sách có sự xuất hiện của các học sinh, sinh viên, cựu du học sinh Việt Nam đang học tập, sinh sống tại xứ Kiwi và khắp thế giới. Những câu chuyện “nghìn lẻ một đêm” vô cùng thực tế, đầy xúc động và truyền cảm hứng về thiên nhiên, con người, cũng như lối sống bền vững, hòa hợp với tự nhiên, cộng đồng, đong đầy hạnh phúc “cộp mác” New Zealand.

Cùng bắt đầu chuyến hành trình khám phá vùng đất, con người và kế hoạch tương lai với “Đến New Zealand đón bình minh mới” ngay thôi!

Từ ngày 10/10 bạn có thể tìm mua sách tại hệ thống các nhà sách FAHASA, Phương Nam, Tiền Phong… trên toàn quốc và trang thương mại điện tử Tiki, Shopee, TikTok Shop. “Đến New Zealand đón bình minh mới” dự kiến có buổi ra mắt sách ngày 19/10 và 20/10 tại Ngày hội Giáo dục New Zealand 2024. Đây là sự kiện lớn nhất trong năm về giáo dục của chính phủ New Zealand. Ngày hội diễn ra vào lúc 8g-13g ngày 19/10/2024 (Khách sạn Sheraton, TP.HCM) và ngày 20/10/2024 (Khách sạn Melia, Hà Nội). Đăng ký tham gia ngày hội tại đây: https://www.studywithnewzealand.govt.nz/vi/education-fair-vietnam

Sách sẽ được mở đặt trước (pre-order) cho 100 bạn đọc đầu tiên với cực nhiều ưu đãi. Bạn được “gói mang về” quyển sách với giá giảm 20% trên giá bìa (còn 96.000 đồng), kèm bộ bốn món quà: sticker và huy hiệu xinh xắn, ví đựng passport từ ENZ, khung hình bằng gỗ từ Roomie Study và đôi vớ tái chế của thương hiệu Remarkable Vietnam. Đặt sách ngay tại đây: https://shorturl.at/whkwc

