When The Phone Rings: Hậu trường hôn lễ Baek - Hong "bù ngọt" cảnh phim lạnh tanh

HHT - Trên phim, cảnh Baek Sa Eon (Yoon Yeon Seok) và Hong Hee Joo (Chae Soo Bin) mặc lễ phục cưới chỉ có vài phút với không khí căng như dây đàn. Nhưng loạt ảnh hậu trường do "chú rể" đăng tải lại hoàn toàn đối lập.

Cảnh hôn lễ của Baek Sa Eon (Yoo Yeon Seok) và Hong Hee Joo (Chae Soo Bin) diễn ra trong tập 1 của When The Phone Rings (Khi Điện Thoại Đổ Chuông). Phân đoạn này chỉ xuất hiện vài phút như một hồi tưởng rất nhanh. Nhưng cũng không thể coi là hôn lễ vì nó không thực sự diễn ra do Sa Eon đã đổi thành lễ cưới riêng tư để giấu kín ngoại hình của cô dâu.

Hong In Ah biến mất nên Hee Joo buộc phải trở thành cô dâu thay thế. Sa Eon bước vào phòng chờ của cô dâu, đưa cho cô bản hợp đồng hôn nhân với các điều khoản như không được phép đề nghị ly hôn, không tiết lộ tên và dùng danh nghĩa vợ anh khi ra ngoài... Trên phim chỉ là cuộc đối thoại căng thẳng, thì hậu trường lại ngọt ngào như không khí chụp ảnh cưới hay hôn lễ của một cặp đôi thực sự.

Loạt ảnh này được "chú rể" Yoo Yeon Seok chia sẻ trên Instagram cá nhân, hiện đã đạt hơn 555K lượt thả tim. Trong phim, Sa Eon và Hee Joo không cười với đối phương một cái, chỉ nhìn nhau lạnh tanh, thì hậu trường, Chae Soo Bin và Yoo Yeon Seok đã "bù ngọt" cho khán giả khi hết nhìn nhau cười "tình bể bình" lại nắm tay, ôm eo...

Trở lại với cảnh phim, phân đoạn này dù lạnh tanh nhưng vẫn có chút ngọt ngào. Baek Sa Eon ngoài miệng thì nặng lời, áp đặt, tuy nhiên, hành động lại rất dịu dàng với Hee Joo. Lúc thấy cô tính thay luôn váy cưới trước mặt anh sau khi anh ra lệnh cho cô cởi hết đồ trên người vì vốn không thuộc về mình, Sa Eon đã vội ngăn lại, lấy áo khoác choàng lên cho vợ.

When The Phone Rings vừa lên sóng 2 tập đầu tiên đã gây sốt. Mô-típ cũ nhưng tình tiết phát triển lôi cuốn. Yoo Yeon Seok vào vai phát ngôn viên của Tổng thống nhưng bùng nổ khí chất "bá tổng" với những câu thoại chất ngất, có thể "sến" nhưng không bị sượng trân hay mất tự nhiên. Chae Soo Bin gây ấn tượng với vẻ ngây thơ, mong manh. Khán giả đang trông đợi sự bùng nổ diễn xuất của cô ở những tập sau.