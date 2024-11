"When The Phone Rings" khởi đầu bùng nổ rating với cú twist "ngã ngửa" từ nữ chính

HHT - "When The Phone Rings" (Khi Chuông Điện Thoại Reo) khéo léo kết hợp giữa yếu tố lãng mạn và ly kỳ để tạo nên khởi đầu kịch tính. Yoo Yeon Seok và Chae Soo Bin đẹp đôi.

* Bài viết có tiết lộ nội dung phim

When The Phone Rings dựa trên tiểu thuyết mạng nổi tiếng trên Kakao Page, kể về cuộc hôn nhân của Baek Sa Eon (Yoo Yeon Seok) của Tổng thống, và Hong Hee Joo (Chae Soo Bin). Tập 1 giới thiệu cơ bản về tính cách và xuất thân của nhân vật. When The Phone Rings lấy nền tảng phát triển tình cảm quen thuộc trên màn ảnh - hôn nhân sắp đặt, hợp đồng hôn nhân, cưới trước yêu sau. Nhưng cách đặt vấn đề lại tạo điểm nhấn kịch tính, hấp dẫn người xem.

Baek Sa Eon có gia đình là chính trị gia, hoàn hảo từ gia thế tới ngoại hình, học vấn. Anh là phát ngôn viên của tổng thống. Người anh được chỉ định kết hôn là chị gái của Hong Hee Joo - con cả của Nhật báo Chung Woo. Nhưng vào ngày cưới, cô lại bỏ trốn và Hee Joo bị buộc trở thành "con tin thay thế". Vì tổn thương quá khứ mà Hee Joo bị câm. Nhưng cuộc gặp gỡ giữa cô và mẹ chồng đã tiết lộ cô chỉ "không nói có chọn lọc".

Khi đất nước đang ở vào tình huống khủng hoảng bắt cóc con tin buộc Baek Sa Eon phải tập trung thì lại có kẻ gọi điện tống tiền, cho biết sẵn sàng giết vợ anh nếu không được đáp ứng. Sa Eon gọi điện cho mẹ vợ và tin rằng vợ anh an toàn nên suy đoán đó chỉ là kẻ lừa đảo. Cuộc hôn nhân của anh được tổ chức riêng tư, không một ai ngoài hai bên gia đình biết về cô dâu nên Sa Eon càng tin rằng khó có chuyện tên bắt cóc biết chính xác vợ anh là ai. Vì thế, Sa Eon lạnh lùng từ chối yêu cầu của hắn và còn thách thức hắn giết cô, rồi vứt xác ở đâu thì báo lại cho anh.

Nhưng Hong Hee Joo thực sự đang bị đe dọa. Cô nghe thấy hết những lời tàn nhẫn của Sa Eon và đau đớn tưởng rằng người chồng - thần tượng trong lòng cô không để tâm tới an nguy của cô. Dù được mẹ kể lại chuyện Sa Eon gọi điện hỏi thăm, nghe anh nói cô là "điểm yếu", muốn giấu cô đi để cô không phải chịu những mũi dao chĩa vào như anh, Hee Joo vẫn hoài nghi.

Cuối tập 1 đem một cú plot twist đẩy mạch phim lên cao trào khiến người xem "sốc tận óc". Hong Hee Joo chính là người dùng điện thoại mang số máy ảo của tên bắt cóc gọi lại cho Sa Eon để đe dọa anh. Cô lấy bí mật "cô dâu thế thân" để ra điều kiện với anh, muốn anh rời xa mình.

Hee Joo đã giằng lấy chiếc điện thoại của tên bắt cóc để gọi lại bằng được cho Sa Eon vào tối hôm đó sau khi tổn thương và tức giận vì những lời nhẫn tâm kia nhưng anh không nghe máy. Hee Joo lao xe vào ven đường khiến kẻ bắt cóc bất tỉnh, ô tô bị hỏng, còn cô thì thoát nạn trở về nhà vờ như không có chuyện gì.

Mục đích của Hee Joo khi dùng chiếc điện thoại này gọi cho Sa Eon ở tiệc của đại sứ quán chỉ là để xả cơn tức giận. Nhưng cô không ngờ phản ứng của Sa Eon lại rất gay gắt. Cách nhau một tấm cửa. Cô không biết rằng chồng mình tức giận và lo sợ cho an toàn của cô tới mức đấm mạnh tay vào tường chảy máu đầm đìa. Bấy nhiêu chi tiết của tập 1 đã đủ để khán giả thấy rõ cặp đôi này rõ ràng là yêu và để tâm tới đối phương nhưng ngoài mặt lại thờ ơ, lãnh đạm.

Cuộc điện thoại này sẽ tạo nên bước đệm lớn thay đổi cho mối quan hệ của Sa Eon và Hee Joo. Nhá hàng tập 2 cho thấy Hee Joo tiếp tục dùng số điện thoại này để công kích, thăm dò Sa Eon.

When The Phone Rings khởi đầu với rating trung bình toàn quốc là 5.5%, một thành tích khả quan. Nhịp phim kịch tính, Yoo Yeon Seok và Chae Soo Bin đẹp đôi và tròn vai. "Chú chân dài" Yeon Seok ngoài thể hiện những chuyển biến tâm lý tinh tế còn cho khán giả thấy một khía cạnh mới "bảnh - sĩ". Chae Soo Bin đẹp mong manh, gây ấn tượng với phân cảnh thay đổi cảm xúc đa dạng ở cảnh bị bắt cóc, từ sợ hãi, hỗn loạn đến bàng hoàng, tổn thương, tức giận.

When The Phone Rings lên sóng vào tối thứ Sáu và thứ Bảy hằng tuần. Khán giả Việt có thể theo dõi trên Netflix.