When The Phone Rings phải hoãn chiếu trong 2 tuần tới, nhà đài "bù đắp" cho fan

HHT - "When The Phone Rings" (Khi Điện Thoại Đổ Chuông) vừa chiếu đã gây sốt toàn cầu. Chờ đợi 2 tập/ tuần đã làm khán giả sốt ruột, nay phim lại lùi lịch phát sóng khiến fan càng nôn nao. Nhà đài đã đưa ra biện pháp nào để bù đắp cho khán giả?

Lịch chiếu cố định của When The Phone Rings là 2 tập/ tuần, vào tối thứ Sáu và thứ Bảy hằng tuần. Nhưng theo thông báo của MBC, lịch chiếu phim sẽ bị gián đoạn vào 2 tuần tới. When The Phone Rings sẽ không chiếu vào ngày 14/12 và 20/12 mà sẽ nhường sóng cho các chương trình đặc biệt khác.

Dường như để bù đắp cho khán giả, nhà đài thông báo When The Phone Rings tập 5 sẽ dài thêm 10 phút. Tuy nhiên, với "cơn khát" phim, fan mong ngóng MBC có thể chiếu liền 2 tập vào một ngày để vẫn chạy đúng tiến độ như chưa từng hoãn chiếu.

Không chiếu phim, MBC vào ngày 14/12 sẽ phát bộ phim tài liệu đặc biệt kỷ niệm Han Kang trở thành người Hàn Quốc đầu tiên giành giải Nobel Văn học. Ngày 20/12, MBC sẽ chiếu một bản tóm tắt từ tập 1 tới tập 7 của When The Phone Rings.

When The Phone Rings được dựa trên tiểu thuyết cùng tên, do Yoo Yeon Seok và Chae Soo Bin đóng chính. Phim kể về cuộc hôn nhân hợp đồng của Baek Sa Eon - phát ngôn viên có xuất thân từ gia đình nhiều đời làm chính trị gia và Hong Hee Joo - con gái vợ hai của chủ tịch Nhật báo Chung Woo. When The Phone Rings tạo nên sức hấp dẫn nhờ kịch bản đầy cú twist hấp dẫn và diễn xuất chắc tay của dàn cast.

Bộ phim đang chứng minh sức công phá ngày một lớn. Theo thống kê của Netflix, When The Phone Rings đang dẫn đầu bảng thịnh hành trên 33 quốc gia. Ngày 1/12, phim đạt hạng 2 bảng TV shows toàn cầu của nền tảng. Bộ phim hiện đang lọt vào Top 10 của 75 quốc gia, trong đó đứng hạng 8 tại Mỹ - thị trường lớn nhất của Netflix.

Ở Hàn Quốc, When The Phone Rings đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng phim truyền hình được quan tâm nhất tuần qua, chỉ sau The Fiery Priest 2, theo thống kê của Good Data Corporation.